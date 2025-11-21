注意！ 日研究民眾具「5大特徵」最容易得流感

「乾癬和霉菌癬是完全不相關的兩種疾病。」敏敏的症狀是典型的乾癬症狀，患有乾癬的人，其外觀會覆有鱗片屑的感覺，但乾癬並不會接觸傳染或是飛沫傳染，而「癬」則指的是黴菌感染，由此可知，乾癬患者被誤會有多深，都被大家以會傳染而保持距離。 家醫科醫師陳柏臣指出，乾癬是一種常見的慢性皮膚發炎，是一種免疫調節異常的發炎性疾病，俗稱「牛皮癬」或「銀屑癬」，好發在秋冬季節。大多數的患者因為頭皮、臉部或身體出現隆起的紅色脫屑斑塊而就診，臨床症狀表現明顯而且容易復發，所以，一般人常會誤以為乾癬是會傳染的皮膚病，實際上乾癬的發生來自於遺傳，而且不具有傳染性。 乾癬真正的發病因子，其實沒有標準答案。陳柏臣依照臨床經驗表示，乾癬發病的原因，多半來自遺傳，當父母雙方有一人有乾癬的疾病，子女患病的機率就很高。除了遺傳相關性的原因，當患者免疫系統異常活化時，也是發病的時機！ 乾癬不能根治，只能控制病灶由於乾癬是屬於遺傳性的免疫失調造成的皮膚病，面對病灶只能控制，但無法根治。陳柏臣表示，這種疾病成因不明、出現的症狀也無法單就一項目視之，所以，也難找到可以藥到病除的特效藥。 針對乾癬的治療，陳柏臣指出，醫師多半依據紅斑塊及

常春月刊 ・ 4 小時前