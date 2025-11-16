注意！普發一萬17日開放ATM提領 4情況恐領不到

普發現金1萬元將自11月17日零時起開放民眾使用ATM提領。（示意圖／東森新聞）





普發現金1萬元將自11月17日零時起開放民眾使用ATM提領，只要在提款機上看到張貼「普發現金」識別貼紙，就能完成領取。不過金融主管機關提醒，仍有四種情況可能發生領取失敗，民眾操作前務必確認，以免白跑一趟。

依規劃，ATM提領自17日起一路開放至明年4月30日；郵局臨櫃領取則從24日開始。由於近期詐欺事件頻傳，不少民眾傾向直接到ATM或郵局領取現金，感覺較為安心。此次可提供領取服務的16家金融機構（含郵局）在全台設置逾2萬800多台ATM，覆蓋率超過八成。

金管會主秘林志吉指出，民眾若在ATM嘗試提領卻無法成功，通常與四類情況有關：使用非指定金融機構的提款機、輸入的身分證字號與金融卡對應資料不一致、帳戶已遭警示或受到管控、以及ATM本身故障或離線。若遇機台未吐鈔或顯示暫停服務，應立即聯繫ATM旁的客服電話或該行24小時服務專線。

日前也有民眾反映普發款項雖已匯入郵局帳戶，但因帳戶長期未使用而被列為控管帳戶，導致資金無法動用。中華郵政表示，只要選擇普發現金入帳郵局系統，帳戶將自動解除交易控管，恢復正常存提款功能，收到普發金後帳戶也會回到一般狀態。

17日起，民眾只要準備好金融卡、身分證或居留證號，以及健保卡號，即可依照ATM指示操作領取1萬元現金。代領方面僅限未滿13歲孩童，由父母或監護人協助；13歲以上則需本人領取。財政部提醒，各銀行的ATM介面略有差異，請以實際畫面為準。

