注意！普發1萬郵局領現11/24啟動 首週依身分證尾數分流「步驟一次看」

普發1萬郵局領現11/24啟動。（示意圖，本刊資料照）

財政部今（21）日表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自11月24日開放郵局領現，領取期間至2026年4月30日止，民眾可於郵局營業時間至櫃檯領取，計有1,292間郵局據點，請民眾視方便時間就近領取，在前往郵局領現前，可先使用行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間。

財政部今（21）日特與交通部共同召開記者會並說明，至郵局領現時，領有健保卡之民眾，請務必攜帶具照片之健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。倘委託他人領取時，除攜帶委託人（發放對象）健保卡外，受託人同時須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片之身分證明文件正本，並由受託人簽收領取。

普發1萬郵局領現11/24啟動。（取自財政部官網）

財政部提到，2026年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明之國民，請家屬備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件正本，2026年5年5月22日前至郵局臨櫃領取。

普發1萬郵局領現11/24啟動。（取自財政部官網）

財政部提醒，採登記入帳及直接入帳方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，以確保自身權益。如登記失敗或入帳失敗，請民眾重新至普發現金官網完成登記，或改採ATM領現或郵局領現。

財政部呼籲，政府不會主動透過電話、簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更不會致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業。所有請民眾提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙，請民眾務必提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。若有收到可疑訊息，請立刻聯繫165反詐騙專線或1988客服專線查證，全民共同防堵詐騙，安心領取普發現金。

