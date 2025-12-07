注意！本週2波冷空氣報到 直逼「大陸冷氣團」強度

明天天氣如何？ 週六(06日)大陸高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風，高空槽線於白天通過，迎風面北海岸、東北角及東半部維持多雲偶有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時晴天氣，偶陽光露臉，西半部維持晴到多雲天氣。週日(07日)大環境為高壓迴流偏東風，東北部、東部天氣可望好轉，雖然局部仍有短暫陣雨，降雨也較零星，不過有陽光露臉機會，其餘各地為晴到多雲天氣。氣溫方面:週末(06-07日)兩天會逐步回升，北部高溫約23~27度，中南部高溫約25~29度，白天時間感受舒適到有暖意，不過夜晚清晨西半部仍有輻射冷卻影響，日夜溫差有10度以上，夜晚清晨低溫約14~16度，北部日夜溫差相對沒那麼明顯，夜晚清晨低溫約16~19度，不過各地感受皆有冷意。若要出門走走，可把握假日好天氣出行，要早出晚歸需多做好保暖。 下週一(08日)另一波東北季風逐漸增強南下，白天起水氣增多，北、東部再轉為陰陣雨天氣，氣溫會明顯下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣，不過氣溫有略降低。高壓中心很快的於下週二(09日)出海減弱，漸轉偏東風環境，不過中高層有水氣通過，中北部及東部仍為陰陣雨天氣，其中新北山區及宜蘭降雨較明顯，局部可達大雨等級，中南部為多雲時晴天氣。下週三(10日)高壓逐漸東移，維持偏東風環境至下週五(12日)，期間各地大致為晴到多雲天氣，迎風面東北角及東半部仍有短暫陣雨，週三至週五(10-12日)水氣會逐漸減少，降雨量會逐步降低。氣溫方面:下週一、二(08-09日)氣溫偏低，中北部、東部高溫約20~22度，中南部高溫約24~26度。下週三(10日)起氣溫逐步回升，白天有暖意，由北至南高溫約24~30度，西半部要注意夜間清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差仍有10度左右。 下週末(13-14日)北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估下週六(13日)有一波微弱鋒面快速通過，週末兩天(13-14日)中北部、東部轉陰有短暫陣雨天氣，且氣溫會明顯下降，其餘地區為多雲，下下週一、二(15-16日)，受乾冷空氣影響，水氣減少，各地可轉晴到多雲天氣。本波冷空氣強度較強，預估影響時程由下週六至下下週二(13-16日)，這四天中的夜間至清晨時段氣溫低，台北測站預估可降至14度左右，西半部於下下週一、二受輻射冷卻影響局部低溫約10~12度，其餘空曠處及近山區也有10~12度低溫，預估這波是入冬以來最強冷空氣，可以來挑戰大陸冷氣團等級。不過預報仍有調整空間，請持續追蹤最新天氣資訊。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供

