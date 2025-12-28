注意！東京知名動物園「有狼逃脫」 急發公告

日本東京知名的多摩動物公園有一隻狼逃脫。（圖／翻攝自Google maps）





假日想要帶著全家大小去動物園走走，通常是為了放鬆心情，但如果廣播突然傳來有猛獸逃脫的消息，恐怕會讓現場所有人的心跳瞬間漏掉一拍。日本東京知名的多摩動物公園在近日就發生了這樣一場令人屏息的驚魂記，平時關在籠子裡的狼竟然出現在園區公眾空間，原本歡樂的氣氛瞬間變得緊繃。園方隨即展開緊急處置，除了暫停遊客進入，更讓還在園內的民眾經歷了一次現實版的生存演習，所幸工作人員訓練有素，這場風波才沒有演變成更大的意外。

猛獸出沒引發園區高度戒備

東京多摩動物公園於今日透過社交平台發布了一則緊急通知，指出園內有一隻狼脫離了原本的展示區域，目前正在動物園的公共空間內竄逃。為了確保所有人的生命安全，園方在發現的第一時間就果斷決定暫時停止開放遊客入園，並針對園區各處出入口進行封鎖。這項突如其來的消息讓許多正準備換票進場的民眾感到不知所措，而原本在園內參觀的遊客也陷入了一陣混亂，大家紛紛四處張望，深怕這隻具有攻擊性的猛獸就在自己身邊。

室內區域成為緊急撤離據點

針對已經進入園區的遊客，多摩動物公園發出了明確的避難指示。園方要求民眾盡速往正門口方向集合，或者是直接進入園內標示的安全區域躲避，其中包含薩凡納廚房餐廳以及無尾熊商店等室內建築。由於狼具備強大的奔跑能力與狩獵本能，園方不斷提醒民眾必須待在建築物內部，並鎖好門窗觀察後續情況。在這些臨時避難所內，不少家長緊緊抱著孩子，空氣中瀰漫著緊張的氣氛，大家都在焦急等待進一步的捕捉消息，這也成了該動物園近年來最嚴重的安全事件。

園方呼籲民眾聽從專業指引

多摩動物公園官方特別強調，請所有正在園內的遊客務必保持冷靜，千萬不要因為恐慌而大聲尖叫或是隨意奔跑，以免激發狼的追逐天性。目前園區內的所有工作人員已經全數出動，配合專業的獸醫與捕捉團隊，利用圍網與麻醉設備在特定區域展開圍捕行動。園方表示將會透過園內廣播持續更新進度，在威脅完全排除之前，請民眾絕對要聽從現場工作人員的指揮與調度，確保在毫髮無傷的情況下完成撤離工作。

