注意！桃園中壢明晚停水5小時 影響範圍一次看

部份地區無水或水壓降低，影響時間5小時。示意圖：截自freepik

配合辦理強國分區管網封閉調查，台灣自來水公司第二區管理處宣布，明(19)日晚間23時至20日凌晨4時，桃園市中壢區自強里、莊敬里富國街、富強街、富強西街、富村街、富裕街、強國路、榮民路、永強街、立德街、立德西街、精忠一街、精忠三街、精忠二街、精忠街、興仁路一段、莊敬路、陸光二街沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低，影響時間5小時，請民眾記得把握時間儲水。

台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

廣告 廣告

台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃市大湳消防分隊結合捐血活動 傳授CPR、AED技能

加油要快！中油宣布明起汽、柴油價格調漲 原因與1事有關