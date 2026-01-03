注意！桃園中正東路1／5起縮減車道 航空城施工替代路徑曝

為配合相關工程推進，桃園市大園區航空城中正東路一段將分階段實施車道縮減。(工務局提供)

桃園市政府持續推動「桃園航空城計畫區段徵收工程」，整體建設已由前期整地階段，逐步邁向公共設施與生活機能成形。其中優先開發區全區已完成主要施作並進入驗收階段，其餘區域也同步加速道路、公園與排水等基礎建設，確保整體開發銜接順暢，並兼顧居民通行與生活品質。市府工務局表示，為配合相關工程推進，中正東路一段將分階段實施車道縮減。

工務局指出，第一階段自115年1月5日起至116年2月2日，由北往南向進行縮減車道，其中包含中正東路788號埔心街牌樓至中正東路一段118號埔心街段，及中正東路一段418巷至大竹南路口。施工期間中正東路及中正東路一段施工路段維持雙向單線通行，請減速慢行、注意施工指引，或經由群英大道（原大竹南路）及航青路等替代通行。

為配合相關工程推進，桃園市大園區航空城中正東路一段將分階段實施車道縮減。(工務局提供)

工務局說明，這次車道縮減主要為施作20公尺道路下方之排水箱涵及共同管道，並啟動公15埔心大埤及公25七星堆埤公園工程，以加速綠地與公共空間建設。相關管線遷移作業已同步辦理，其中公15範圍內電線桿已確認將遷移至道路對向，並由台電加速配合施工；兩公園間的電信管線，中華電信亦已同意採臨時遷移方式配合工程進行。另針對施工路段仍有未搬遷住戶，施工期間將評估調整交通維持動線及圍設方式，在確保工地安全前提下，減低對居民日常出入之影響。

航空城工程處表示，為降低施工期間對地方通行及生活影響，相關交通維持與配套作為，已事前邀集地方議員、里長及相關單位進行溝通會議，納入地方意見後妥善規劃，並將依工程進度滾動檢討、透過現場告示與線上平台即時發布資訊，提醒用路人提前因應。未來隨著公園工程完成，不僅可補足周邊休憩空間，也將提升整體防災與環境品質，逐步形塑結合生態、景觀與生活機能的宜居航空城生活圈。

