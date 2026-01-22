注意！法國Picot嬰兒奶粉疑含「毒素」 台灣也在名單內

「Picot嬰兒配方奶粉」可能含有毒素。（示意圖／翻攝自pexels）

快檢查家中是否有來自法國的「Picot嬰兒配方奶粉」！法國乳品業龍頭「拉克塔利斯集團」（Lactalis）近日宣布，因擔心部分嬰兒配方奶粉可能含有毒素，已主動展開跨國召回行動，而台灣也名列受影響的國家之一。

根據《中央社》引述《法新社》報導，拉克塔利斯表示，這次召回行動涵蓋多個國家與地區，另有1名公司發言人向法新社證實，台灣同樣在召回範圍之內。該公司指出，此舉是出於對產品安全的預防性考量。

《法新社》進一步報導，拉克塔利斯目前正主動召回6批「Picot嬰兒配方奶粉」，這些產品曾在藥局與大型零售通路販售。雖然公司並未公開遭污染原料供應商的名稱，但已公布涉及的6個產品批號，同時強調其他批次的產品皆屬安全，未受影響。

據悉，此次產品安全問題源自供應商提供的原料中檢出「蠟樣芽孢桿菌毒素」（cereulide），因此拉克塔利斯決定進行回收，以確保消費者安全。蠟樣芽孢桿菌毒素，又稱為仙人掌桿菌毒素，可能引發腹瀉與嘔吐。

公司發言人也指出，除法國之外，此次受影響的國家還包括澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、喬治亞、希臘、科威特、捷克共和國以及台灣等地。不過，公司強調，在上述所有國家中，實際被召回的僅為「少數批次」，並非全面下架。

