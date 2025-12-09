注意！立院三讀車輛噪音超標可重罰3.6萬 屢犯情節重大吊扣牌照

立院三讀車輛噪音超標可重罰3.6萬，屢犯情節重大吊扣牌。資料照片



立法院今（12/9）三讀《噪音管制法》修正案，汽機車若發出超過噪音管制標準的聲音，可處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，限期未改善除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。

許多民眾會改裝排氣管後市上路，噪音擾民。為加強規範，立法院修法通過，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，並通知其限期改善，屆時仍未完成改善，除按次處罰外，情節重大者，得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還。若一年內再度違反，得移請公路監理機關吊扣牌照6個月。

針對機動車輛噪音遭檢舉且不依規定檢驗，或經檢驗不合管制標準，與提高罰鍰，可處3600元以上3萬6000元以下罰鍰。

