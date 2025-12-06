注意！豐原這家美容店被貼「消費警訊」公告 店員依舊攬客推銷

豐原中正路一間美容店遭貼消費警訊，店員依舊在門口攬客推銷。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區中正路一家美容保養品店，長期在廟東商圈拉攬客人進入店家強迫消費，台中市政府法制局上週在店家門口張貼「消費警訊」公告，是《台中市消費者保護自治條例》修法後全國首度實際張貼的案例。近日店員依舊在門口分送口罩攬客，多數民眾不予理會，店內空蕩蕩，生意似乎大受影響。

台中市府法制局統計豐原這家美容店去年至今高達38件消費糾紛，上月28日會同相關單位，直接前往店家張貼「消費警訊」公告，要求自即日起至12月27日不得撕毀、遮蔽，雖然門口遭貼公告，但店家依舊一早就開門營業，許多在地人坦言，因為店員在騎樓攬客，不想破壞逛街興致，會繞道而行。

豐原在地市議員謝志忠說，近幾年接獲單一店家陳情最多的百分百就是這一家美容店，半哄半騙半強迫的推銷，甚至連身障、弱勢者都不放過，真的是無良店家；更惡劣的是，該店家還與資融公司合作，導致許多消費者在未知的情況下背上貸款，呼籲經過豐原區中正路149號請快步路過，遠離惡質強迫推銷，市政府去貼警示公告，是全國首例，也算正義，但是期限只有30天，其實最希望的是，應該要關店，不要再危害社會。

豐原中正路一間美容店遭貼消費警訊。(記者張軒哲攝)

