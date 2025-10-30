注意！超額攜帶現金、黃金出入境未申報 恐將沒入或處以罰鍰
疫情過後，國人出國旅遊人次逐年提升，除了注意自身安全之外，也需要注意自身攜帶的現金或黃金是否有超出額度規範。財政部今（30）日表示，在今年8月份入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金已達26案，其中外幣折合新台幣約679餘萬元，黃金達2.023公斤，市值約700餘萬元，呼籲旅客應依規定，於出、入境時向海關申報。
財政部關務署台北關表示，依據洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第3、4條規定，旅客出、入國境攜帶逾限額之現金等物品，應向海關申報。現金部分，逾新臺幣10萬元、人民幣2萬元或其他外幣等值1萬美元者，另依規定，申報之新臺幣及人民幣如超逾上開限額，應予以存關退運；至非現金部分，黃金價值逾等值2萬美元，無記名有價證券總面額逾等值1萬美元，以及其他價值逾等值新臺幣50萬元之鑽石、寶石、白金等貴重物品，均應依規定，於出、入境時，向海關申報。
台北關提醒，非現金部分黃金價值，非以原先購買價格計算，海關核價方式是以旅客出、入境當日臺灣銀行網站1公斤黃金條塊賣出牌價計算，因國際金價走揚，旅客如攜帶黃金及相關飾品，請注意是否已逾限額。
台北關也強調，如未依規定申報或申報不實者，超過限額或申報不實部分，將予以沒入或處以相當於超過限額或申報不實之罰鍰，呼籲旅客切勿以身試法。
