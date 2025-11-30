注意！「這地方」又驚傳非洲豬瘟 好市多親上火線回應了

即時中心／高睿鴻報導

豬瘟是防範難度極高的疫病，就連台灣本來已成為亞洲唯一「三大豬病（豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟）非疫國」，日前卻不慎破功，讓非洲豬瘟攻入台中市。不僅如此，近日國際也傳，「伊比利豬」來源國西班牙，竟也在時隔31年後，再次驚爆非洲豬瘟疫情；台灣農業部隨後公告，將西班牙移出非疫區名單，全面禁止輸入活豬及豬肉製品輸入。對此，知名跨國賣場「好市多」，也針對台灣通路販售西班牙豬肉商品的狀況做出回應。

首先，好市多提到，政府目前禁止「自即日起從西班牙再運出的新貨」。因此，店內「既有商品」已於先前合法入境，現階段銷售自然不會受影響。後續，將視銷售狀況、與官方規範機動調整，若有新的因應措施，會再通知各通路。

據外媒報導，西班牙日前已確認，感染豬場位於加泰隆尼亞，該地為國內主要養豬重鎮。西班牙政府得知疫情後，立即啟動緊急防疫措施，鄰近的英國也馬上停止進口該國豬肉，直至另行公告。另據悉，西班牙2024年共向非歐盟國家出口豬肉達137.5萬噸，收益超過61億歐元（約2220億新台幣）；2023年則是對台出口約3萬公噸，價值約1億歐元（36.4億新台幣）。

疫情爆發後，農業部提醒，只要違規輸入西班牙豬肉製品，首次可處新台幣20萬元，第2次以上裁處100萬元；若以快遞方式輸入，最重可處7年以下有期徒刑。

