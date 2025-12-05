注意！這縣市「交通新制」明年加嚴 抓到最高重罰6萬元

生活中心／許智超報導

為提升空氣品質，新竹市自111年起逐年劃設4處「空氣品質維護區」。（圖／新竹市環保局提供）

注意！因應交通流量大與車輛密度高，新竹市自111年起逐年劃設4處「空氣品質維護區」，而明（115）年將針對虎林學區及新竹科學園區擴大管制，並於同年7月再增設1處，以全面提升市區空氣品質、維護環境品質。環保局提醒，違規者將依法處500元以上、6萬元以下罰鍰。

新竹市自111年起逐年劃設「空氣品質維護區」，至今共完成劃設新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區及馬偕兒童醫院等4處。為進一步保障當地環境與健康，明年將針對虎林學區及新竹科學園區空維區擴大管制對象，以全面提升市區空氣品質。

新竹代理市長邱臣遠表示，「虎林學區空維區」原針對出廠滿5年柴油大客貨車、小貨車進行管制，自115年1月1日起，將加嚴管制至出廠滿3年；「新竹科學園區空維區」則進入第二階段管制，將納入出廠滿5年燃油機車。



此外，自115年7月1日起，學府路與博愛街（文教區）將劃設為第5處空維區，管制出廠滿3年柴油大客、貨車及小貨車（需有一年內取得排煙檢驗合格紀錄或具有有效期內自主管理標章）及出廠滿5年燃油機車（取得當年度排氣定期檢驗合格紀錄），另「新竹科學園區空維區」將納入管制柴油施工機具。

環保局說明，為提供柴油車及機車暢通的排煙（氣）檢驗服務管道，柴油車主可於兩家已授權認證的「保檢合一」保養廠檢驗，包括永豐噴射器有限公司及中興柴油邦浦企業社，進行車輛保養後，可代驗核發標章服務。

另外，新竹市也設有85家機車排氣檢驗站，方便車主定期檢驗。為提升節能減碳效益，預計於116年推動機車排氣定期檢驗通知全面無紙化，鼓勵車主登錄加入機車ｅ化定檢通知，避免因忘記排氣定檢而受罰。

環保局提醒，車主請注意排氣檢驗相關規定，確保車輛合格，避免受罰，違者將依《空氣污染防制法》，處車輛使用人或所有人新臺幣500元以上6萬元以下罰鍰。至於全台空氣品質維護區公告，可至環境部空氣品質維護區管制平台查詢。

