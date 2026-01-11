即時中心／高睿鴻報導

為強化門牌辨向及識址功能、避免民眾尋找地址時感到混亂，苗栗縣府日前推出《苗栗縣道路命名及門牌編釘自治條例》修訂；新版條例規定，從今（2026）年3月5日起，未張貼門牌者，將挨罰300元台幣。如果私設假地址、張貼虛假門牌，則處5000元罰鍰，且可以按次連續處罰。據悉，苗栗過往就有相關條例，但不具備強制力、只能勸導，但如今參考台北市、台中市做法，經議會審過後，後於內政部核定。

苗栗縣府指出，此修正條例於去（2025）年12月10日，在縣議會通過；今年1月2日由內政部核定。縣府定出兩個月宣導期，預計3月5日公告施行；而為讓更多民眾了解，到底如何正確張貼門牌，才能避免被罰錢，縣府也提出「掛門牌3大準則」。

廣告 廣告

首先，關於編釘的門牌，住戶應負保管之責，不得任意改釘、拆卸或掩蓋。而門牌編釘位置，則有3項規定：首先，應懸掛正門左上方、或明顯易見之適當位置。再者，若無適當位置釘掛或無法釘掛者，應在大門上方適當高度位置，繪製門牌標誌，規格同現行門牌為原則。最後，大門上若無適當位置繪製，可在所掛招牌左下角處，書寫道路名牌及門牌號碼。

縣府另也提醒，釘掛門牌不一定得使用公發藍底白字鐵牌，其實也可以掛自製特色門牌。然而，「門牌號碼」得跟戶政事務所的編釘內容一致；縣府警告，若鐵捲門、圍牆遮擋影響辨識，須依新制調整張貼位置。至於門牌換發、補發鐵牌規費為60元，相關申請文件及細節，則可洽各鄉鎮市戶政事務所辦理。

原文出處：快新聞／注意！「這縣市」3月5日起強制掛門牌 釘掛方式、違規罰則一次看

更多民視新聞報導

柯文哲雙標？陳昭姿因代孕條款免辭立委 稱「沒想到拖那麼久還沒完成」

最新／酒後上路！士林至善路驚傳暴衝事故 波及10車畫面曝

蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情

