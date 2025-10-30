注意！非洲豬瘟後所有行李、郵包將經「這3道檢查」 又搜出15公斤境外肉

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

為了防堵非洲豬瘟入侵，財政部表示，海關與防檢署共同合作將在國際機場對來自包括中國等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪及小三通入境旅客行李，實施百分之百X光檢查。

非洲豬瘟後所有行李、郵包將經「3道檢查」。（圖／行政院）

對於檢查關卡，財政部指出，未來所有郵包都將實施X光檢查，若由中華郵政公司分流來自高風險地區郵包，再由海關加強查驗，並由防檢署檢疫犬加強嗅聞，所有海空運快遞貨物也都全數經X光檢查，並不定期實施專案查緝。

財政部表示，對一般進口貨櫃、貨物將運用風險管理機制篩選查核標的，鎖定高風險貨櫃、貨物進行人工查驗，並於農曆三節等緝獲高峰期間提高查驗強度。

廣告 廣告

此外，海關為把境外電商納入海關風險管理評估，預定自114年11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單都應申報電商平臺或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析，並進一步提升查緝效能。

財政部指出，在非洲豬瘟事件發生後，10月24日至29日短短幾天，海關人工開箱已超過1萬9000件，又查獲違規豬肉製品13件共15.1公斤，顯示旅客夾帶境外肉事件曾出不窮，面對「雙11」網路購物及農曆春節緝獲高峰期，財政部要求業者與民眾自律守法，一旦查獲不法，即依相關規定重罰。

更多FTNN新聞網報導

三大豬瘟非疫國5個月就破功！誰該負責？

北士科這塊地，憑什麼一定只能給輝達？

批賴清德「魯莽領導人」遭綠營集體痛批亂寫！作者：台灣認清現實 美不會捨己救台灣

