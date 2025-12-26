注意！養豬場違規搬運廚餘罰款金額提高 首次「就罰20萬」3次直接罰100萬

養豬場違規搬運廚餘罰款金額提高，首次「就罰20萬」3次直接罰100萬。（農業局提供）

台灣今年爆首例非洲豬瘟，為防堵未獲核可的養豬場違規用廚餘，非洲豬瘟中央災害應變中心今（26）日表示，未來違規搬運廚餘至養豬場，第1次裁罰鍰金額從新台幣5萬元提高至20萬元，第2次50萬元、第3次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元。

應變中心表示，為杜絕非法使用廚餘，直轄市、縣（市）政府持續進行查核，2025年12月19日至12月25日未有查獲違規事項。

應變中心重申，2025年底前仍維持廚餘養豬禁令，2026年為廚餘養豬落日前之最後緩衝期，對符合檢核再利用資格、確實裝設養豬廚餘溫度與影像監視系統（AIoT）落實蒸煮且廚餘運輸車輛已加裝GPS者，將有條件開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

應變中心說，廚餘再利用檢核養豬場被查獲違規使用廚餘者，自明（27）日起，除依法裁罰，同時也不核予廚餘轉型之飼料補助，倘已請領補助後違規使用廚餘者，補助金額將予以追繳。

應變中心提到，農業部積極推動廚餘養豬轉型專案輔導，包括各項補助、補貼及獎勵措施，加強廚餘稽查，以及1年廚餘養豬緩衝期檢核再利用豬場裝設AIoT及廚餘運輸車加裝GPS，並推動進入養豬場需掃QR code等數位化監控措施，以穩健推動產業升級。

農業部指出，為防杜未獲核可之再利用廚餘養豬場使用廚餘餵豬成為防疫破口，將調整動物傳染病防治條例之裁罰基準，未來違規搬運廚餘至養豬場，第1次裁罰鍰金額從新台幣5萬元提高至20萬元，第2次50萬元、第3次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元，請業者切勿以身試法。

