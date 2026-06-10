注意！高雄桃源、六龜區土石流與大規模崩塌紅色警戒
〔記者楊媛婷／台北報導〕受滯留鋒面與西南風影響，近期南台灣雨勢不斷，目前土石流與大規模崩塌紅色警戒各36條、2處，都位於高雄市，農業部長陳駿季今(10日)表示，高雄市政府以協助將下游的保全對象都全數疏散撤離，也會持續關注農產品災損。
農業部農村水保署發布土石流與大規模崩塌警戒，其中包含土石流紅色警戒發布36條，分布於高雄市桃源區建山里、高中里，六龜區寶來里、文武里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里等；大規模崩塌紅色警戒2處，分布於高雄市六龜區興龍里，高雄市六龜區新發里等。
立院經濟委員會今審查農業部今年度所屬基金預算，陳駿季表示，高雄市政府已針對相關區域下游保全居民全數疏散撤離，至於屏高水稻目前收成進度已超過9成，僅零星出現倒伏狀況，表示只要有農產品達到天災救助標準，就會主動發布天災救助，協助農民盡速復耕復建。
另今年天氣平穩，芒果、香蕉等都盛產，陳駿季表示，會持續關注相關農產品的產銷狀況。
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