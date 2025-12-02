注意！ 2026／1起新北桃園YouBike未納保 將無法租借

新北市、桃園市YouBike 公共自行車系統將自民國115年1月開始，共同推動公共自行車傷害險新制，民眾必須完成投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike。（本報資料照片）

新北市、桃園市YouBike 公共自行車系統將自民國115年1月開始，共同推動公共自行車傷害險新制，民眾必須完成投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike，以保障自身權益和安全。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市公共自行車YouBike2.0系統現有1506站，累計騎乘人次已突破3億人次，平均每日13萬人次租借並持續成長。自113年7月1日實施YouBike會員租借2.0自行車須完成投保意願調查，2.0E電動輔助自行車需先投保免費公共自行車傷害險，才能租借。公共自行車傷害險投保率也自64％ 提升至96％。

廣告 廣告

吳政諺指出，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費，建議民眾下載YouBike官方APP登錄會員至「公共自行車傷害險」專區登錄資料，騎乘時如發生意外事故，造成死亡、失能及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠。去年7月至今年6月以來，新北市約有70件獲得理賠，較前一年同期間43件提高約62％。

交通局表示，自明年1月起，新北市、桃園市共同推動YouBike公共自行車全面納保制度，YouBike會員必須投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike2.0和2.0E；也提醒使用信用卡租車的臨時會員，在信用卡綁定租借流程時須一併填寫投保資料後才可借車。

交通局呼籲尚未投保的YouBike會員，請盡速於YouBike官網或下載YouBike APP登錄會員後，於公共自行車傷害險投保專區填寫資料，且登錄的資料務必與使用者為同一人，以免喪失自身權益。

更多中時新聞網報導

全年GDP飆破7％ 寫15年新高

AADC億元療法納健保 罕病童現生機

保健》秋冬轉冷就憂鬱 就醫解心結