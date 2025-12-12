注意！AutoReserve爆詐騙「扣款卻沒訂位」 消保官：境外平台協商調解難度高

有部份業者澄清， 「未與AutoReserve」合作。（台北法務局提供）

台北市政府法務局今（12）日指出，有民眾透過境外訂位平台「AutoReserve」預訂必比登推薦餐廳並完成支付訂位服務費，卻遭餐廳業者告知「從未與該平台合作、亦未收到任何訂位資訊」，引發民眾受害。北市消保官提醒，境外平台未在我國設置實體營業據點，發生爭議時出席協商調解難度高，消費者訂位前務必多加查證，以避免權益受損。

付款卻沒訂位資訊？ AutoReserve爆詐騙

法務局說明，統計2025年迄今，北市雖尚未受理AutoReserve相關申訴案件，其他縣市則有接獲民眾申訴欲取消用餐而平台不協助聯繫店家或訂位時遭收取定金，事後不予退款才獲知該款項為平台收取的手續費，加之近日媒體報導該平台收受訂位費卻實際未與餐廳有合作關係且未完成訂位。

廣告 廣告

法務局指出，初步查證該平台為境外公司，未於我國辦理工商登記及設置實體營業據點，民眾發生相關消費爭議，實務上難以通知境外平台業者出席協商、調解會議，致消費者權益難獲保障。

付錢沒訂到位怎麼辦？ 法務局這樣說

法務局指出，若民眾支付訂位服務費後，卻發現餐廳無訂位紀錄，建議民眾先向訂位平台提出退款申請，若無法取得連繫或未能順利完成退費，且以刷卡方式付款者，可洽發卡銀行申請爭議款；另平台事實上若未與餐廳合作，恐亦涉有詐欺之嫌，民眾得持扣款紀錄、交易畫面或平台宣稱內容等資料，向警察機關報案，以協助查明是否涉及不法。

消保官呼籲，國內餐飲業者宜主動檢視有無未與該平台合作，卻被列為該平台之合作店家，目前已有多數店家在官網上示警消費者。此外，民眾於使用第三方訂位平台前，建議先查看評價、詳細確認是否為業者官網之系統，完成訂位後亦務必再次向餐廳確認是否成功，以免因資訊落差而影響用餐安排。

更多鏡週刊報導

傻眼！中國男飛行途中竟試圖打開艙門遭逮 國泰航空說話了

出門記得帶傘！東北季風影響雨彈來襲 3縣市大雨特報「一路下到明天」

防春節傳播風險！新冠疫苗擴大全民接種 限時2個月「明年元旦上路」