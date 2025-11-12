注音對對碰 北市萬興小一生遊戲中檢視學習成效

臺北市萬興國小策劃闖關遊戲，檢視小一學生開學後的學習成效

為了檢視小一學生開學後的學習成效，臺北市萬興國小策劃闖關遊戲，由老師設計8個不同的關卡，包括「對對碰」、「調音高手」、「數學好好玩」及「Warm-Up Fun」等有趣遊戲。校長蕭建嘉表示，以「寓教於樂」的學習方式進行多元評量，激發學生的學習興趣，看見學生不同面向的亮點和潛能。

萬興國小表示，老師設計的學習任務貼近生活，注音符號闖關內容分別有「對對碰」及「調音高手」。「對對碰」關主先選定2張牌卡，學生依照圖卡內容，選出正確的詞卡，並唸出來；「調音高手」關主則是選定2張牌卡，學生閱讀牌卡，再填入正確的聲調符號。當學生2題都通過時，臉上滿溢著笑容，成就感十足。

在「數學好好玩」透過圖片與數字對應，學生以說、聽、做等形式，找出相同點數的數字牌。還有關卡結合雙語健康「Body Parts」遊戲，學生需拿起字卡，聽老師念出圖片裡的人物的Head、Chest、Hand、Knee and Leg，並將圖卡貼在圖片上。「Warm-Up Fun」關卡結合雙語體育，配合老師口令「Waist Circles」、「Jumping Jacks」及「Ankle Circles」做出動作。

學生洪子涵表示，闖關遊戲好好玩，每一關她都喜歡，也全部都闖關成功。學生陳秐霓則最喜愛「數學好好玩」關卡，用數字和圖卡做配對，很好玩。

萬興國小表示，學生在闖關遊戲情境中快樂學習，展現良好的聽說能力與學習自信。