泫雅不忍了！婚後幸福肥傳懷孕 曬體重計認證照「瘦回4字頭」網驚：腳背都是傷

泫雅減重時曾曬出以前的辣照激勵自己，成功減了10公斤，已瘦到49公斤。翻攝IG@hyunah_aa

南韓人氣女星泫雅去年10月與龍俊亨完婚後，數度被說「幸福肥」甚至懷孕了！讓氣不過的她咬牙減重，昨（4日）曬出最新體重數字，宣布已瘦回4字頭，還PO上與龍俊亨的親吻合照放閃，濃情密意藏不住。

泫雅公開最新體重數字，腳背上的疤痕應是去除刺青留下的。翻攝IG@hyunah_aa

泫雅昨公開體重計認證照，宣布減重10公斤，已瘦到49公斤，她寫下，「從5字頭尾端要減到4字頭真的好辛苦，還有一段路要走。」還自我喊話地說：「這段期間到底吃了多少啊？金泫雅~泫雅啊啊啊！」

此外，泫雅公開體重照時，腳背上的傷疤十分顯眼，被推測是去除刺青的痕跡。泫雅先前曾在網路節目分享媽媽曾對她說「試著用乾淨的身體生活看看」，因此已長達1年的刺青清除治療。

廣告 廣告

泫雅（右）曬出與龍俊亨的親吻照放閃。翻攝IG@hyunah_aa

看著減重成功的網友也積極留言，「現在就很漂亮了」、「別再逼自己」、「健康最重要！」提醒泫雅別為了瘦身太過勉強。



回到原文

更多鏡報報導

起底山本由伸辣模女友！日美混血丹羽仁希桃花旺 昔與山下智久傳緋聞

JYP女團NiziU忙內爆熱戀！深夜潛進男友公寓 對方卻劈腿I級女神

《放飛旅行團》笑翻全韓！連6天票房稱冠 主角姜河那驚吐：沒打算演一輩子