泫雅唱到一半昏倒！本人「全黑圖」發聲 親揭身體狀況

泫雅演出到一半突然暈倒。（圖／翻攝自泫雅IG、微博）





南韓女星泫雅今（9）日在澳門Water Bomb（水彈音樂節）演出，未料唱到最後一首歌〈Bubble Pop〉時，她突在舞台上癱軟暈倒，隨後被工作人員抱下舞台，畫面曝光後也讓粉絲相當擔心。稍早，她也在社群上發文了。

泫雅曬出全黑圖道歉，她坦言在上一次演出後，雖然時間很短，但仍希望以更好的樣子出現在大家面前，「但覺得自己一點都不夠專業」，甚至也不記得暈倒當下發生什麼事情，一想到專程到澳門來看她的粉絲，就感到非常抱歉。

泫雅表示，接下來會更加努力鍛鍊體力，持續不懈地練習，「如果一切能照我的心意就好，但至少我會盡力去做到！」更進一步謝謝粉絲從出道至今，一直包容、支持不完美的自己，也強調目前身體狀況穩定，「我真的沒事！請不要擔心我！祝大家今晚都有個美好的夜晚。」



