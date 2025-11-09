泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞

娛樂中心／李明融報導

南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。





泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！工作人員急衝上台抱走⋯粉絲台下目擊狂喊：哇X

泫雅台上表演道一半，疑似體力不支突然昏倒。（圖／翻攝自微博）

泫雅9日出席澳門水炸彈音樂節，在演唱代表作〈Bubble Pop〉時，和舞者在台上一起享受音樂表演，一邊扭臀、一邊轉身，沒想到下一秒突然四肢無力地倒在了舞台上，一旁舞者見狀停下表演趕緊查看發生什麼情況，保鑣也立刻衝上台將她抱走，有粉絲錄到泫雅倒下過程，當場嚇壞不斷喊著「哇X」。影片曝光立刻在網路上掀起熱議，有在現場粉絲表示泫雅在表演倒數第二首歌時，看起來就已經有點疲憊，還一度靠在舞台旁的樓梯休息，不知道是否因為大量消耗體力的關係所致。

泫雅表演到一半昏倒，嚇壞台下許多觀眾。（圖／翻攝自微博）

泫雅表演到一半昏倒，嚇壞台下許多觀眾。（圖／翻攝自微博）

泫雅過去曾被診斷出有血管迷走神經性暈厥，近期又因為變胖，在外界壓力下厲行減肥，日前分享好不容易讓體重重回4字頭，因此也有網友推測泫雅昏倒可能和短期間內減重過度或是舊疾復發有關，由於現場許多觀眾用手機將昏倒瞬間拍下，立刻在網路上瘋傳，泫雅看起來完全失去意識，連保鑣要抱起她都一度有些吃力，粉絲都相當擔心她的身體健康狀況，趕快清醒後向大家報平安。





