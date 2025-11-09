泫雅恢復意識了！開唱暈倒認「不太記得」 全黑圖曝現況：我很抱歉

娛樂中心／蔡佩伶報導

泫雅舞台上昏倒。（圖／翻攝自泫雅IG）

韓國女星泫雅擁有火辣身材，被封為「性感小野馬」。今（9日）她在澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，突然在舞台上昏倒，讓網友看了十分憂心，稍早，她在社群中發聲報平安，坦言「我很抱歉」。

泫雅今（9日）演唱歌曲尾聲時，毫無徵兆的身體癱軟，昏倒在地，讓一旁的舞者嚇壞，隨後保鑣也衝上將台她抱下去，驚險情況全都被在場歌迷拍下，並且在網路上流傳，晚間，恢復意識的泫雅在社群曬出全黑圖，喊話粉絲不要擔心她，強調自己沒有事情，不過對於演唱會昏倒的狀況表示「不太記得了」。

而泫雅也針對這次花錢購票入場的所有人道歉，認為自己沒能展現出好表現，自責表示很不專業，透露未來會鍛鍊好體力，繼續努力下去，最後，也感謝粉絲們一直愛著不完美的自己，不少粉絲見狀湧入留言關心，表示「妳健康比什麼都重要」、「超級心疼，妳一定要好好照顧自己」。

泫雅恢復意識報平安。（圖／翻攝自泫雅IG）

