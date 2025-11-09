泫雅才剛瘦回4字頭 澳門音樂節唱一半癱軟昏倒

泫雅今在澳門water bomb（水彈音樂節）表演。翻攝微博



韓國「性感小野馬」泫雅與龍俊亨結婚1年多，卻自爆幸福肥，11月4日她才在IG分享瘦到4字頭，直喊：「從50開頭到換前面的數字，真是太難了啊！還差得遠呢！這段時間到底吃了多少啊？」不料今（11╱9）在澳門water bomb（水彈音樂節）唱跳時竟突然暈倒，讓粉絲十分擔心。

泫雅唱到一半突昏倒在地。翻攝微博

泫雅曾透露罹患「血管迷走神經性昏厥」，也曾因病態減肥1天只吃1條飯捲，導致1個月內昏倒12次，近來又因婚後復胖，跳舞比較吃力，讓她不得不減肥，健康狀況讓人擔憂。

今泫雅在舞台上性感扭腰擺臀演唱〈Bubble Pop〉時，卻突然癱軟昏倒，身邊2舞者嚇壞趕緊查看她的狀況，隨後保鑣也衝上台將她抱離舞台，她所屬經紀公司P Nation則宣布暫停她的行程，讓她專心休養。

