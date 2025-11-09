泫雅暈倒「發文道歉」了 報平安、感謝粉絲長年支持
南韓女歌手泫雅（HyunA）今晚於澳門參加Waterbomb音樂節表演時，在演唱經典曲目〈Bubble Pop!〉過程中突然暈倒，工作人員迅速將其護送離場。事發後數小時，她透過Instagram發布文字訊息，向粉絲致歉並報平安，強調「我真的沒事」，並感謝長期支持的粉絲。
事件發生於泫雅的表演尾聲階段。據現場目擊者表示，她在演唱倒數第二首歌曲後顯露疲態，曾短暫靠在舞台樓梯休息，隨後，在表演曲目〈Bubble Pop!〉時突然癱軟暈倒，身旁兩名舞者立即上前確認狀況，並向台下求援。保安人員隨即上台，將其小心抱離舞台，並送醫檢查。
在Instagram貼文中，泫雅表達歉意並報平安，她說了多次對不起，向自己的粉絲以及特地去澳門參加音樂節的樂迷道歉，並為自己的意外「覺得自己不夠專業」。她提到，自己什麼都不記得了，真的對大家很抱歉，心疼大家是花錢來看表演的。泫雅更是承諾，會加強體力，也會持續努力，也向從她小時候就支持她、愛惜她的粉絲道謝。最後，她提到自己真的沒事，請大家不用擔心，並且祝大家有美好的夜晚。
該貼文迅速引發粉絲回應，多數留言表達支持與關心，如「好好休息，我們永遠在這裡」及「健康第一，別自責」。泫雅的健康紀錄顯示，她自2016年起接受恐慌障礙及抑鬱症治療，並有血管迷走神經性暈厥病史，2020年曾因頻繁暈厥延遲音樂活動。今年5月，她在YouTube訪談中提及結婚後體重增加，但為維持表演水準而重啟減重計劃，並否認懷孕傳聞。
