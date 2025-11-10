泫雅澳門表演暈倒！ 粉絲心疼「剛宣布減重10kg」

南韓女星泫雅昨（9日）在澳門演唱，但唱到一半卻突然昏倒。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）





南韓女星泫雅昨（9日）在澳門演唱，但唱到一半卻突然昏倒，畫面讓粉絲心碎，擔心泫雅是為了減重、壓力太大，希望泫雅平安健康就好。

泫雅〈Bubble Pop〉：「我不要像泡泡一樣的愛情。」

南韓女星泫雅唱著招牌歌曲〈Bubble Pop〉，熱舞到一半卻突然暈厥倒地。觀眾：「啊！」

背景樂仍在播放，泫雅卻毫無反應，兩名舞者馬上停下表演想要扶起她，另外還有一名工作人員衝上台協助，此時的泫雅全身癱軟無力，被帶離現場。觀眾：「啊！怎麼了？，怎麼突然倒了。」

廣告 廣告

泫雅9日到澳門的Water Bomb音樂節表演，意外事件嚇壞現場觀眾，畫面迅速在網路上流傳。粉絲們紛紛想起，前段時間泫雅不再追求骨感美，卻遭受不少酸言酸語。泫雅：「I'm cool，I'm not cool I'm not，很顯然這很有趣。」

日前泫雅才分享瘦身成果，體重降到4字頭，粉絲擔憂，泫雅如今是不是壓力太大，影響舊疾血管迷走神經性昏厥的病情。粉絲現在只希望，泫雅能夠健健康康平安無事。



【更多東森娛樂報導】

●情斷泫雅3年！DAWN公開談舊愛：分手就徹底結束

●粿粿出軌王子慘了？ 傳遭經紀公司除名解約

●雪碧曾「仲介女模」 群組訊息被翻出！花場價格曝光

