泫雅澳門開唱暈倒嚇壞粉絲 本人報平安：真的很抱歉

泫雅今晚在澳門表演到一半突然暈倒。（截圖小球閒談微博）

南韓歌手泫雅今（9日）晚間在澳門「WATERBOMB 2025 MACAU」的演出登場，代表作〈Bubble Pop!〉唱到一半突然暈倒在地，畫面中可見她唱著唱著重心不穩、被身旁舞者緊急攙扶，隨後由保全抱下台，讓現場歌迷驚嚇又心疼。

泫雅暈到在舞台上，保鏢趕緊上台將她抱走。（截圖小球閒談微博）

事發後，泫雅於社群發文向粉絲報平安，開頭連說數次「真的、真的很抱歉」，表示她希望能以更好的樣子帶來表演，卻沒有專業地完成演出，她坦言對當時的情況「完全沒有記憶。」泫雅向歌迷道歉，「大家花錢來看我演出，但我卻讓你們擔心，真的很對不起。」並承諾會更努力鍛鍊體力，也感謝大家從小到大始終愛護與支持她，最後還安慰粉絲「我真的沒事，別擔心我！」

泫雅近日正在減肥，粉絲擔心她是減肥過度健康亮紅燈。（翻攝泫雅IG）

泫雅近來因公開進行瘦身而備受關注。她在10月宣布減肥計畫後，11月初曬出體重僅49.88公斤的照片，坦言「到換成4字頭太辛苦了」，引發外界憂心是否過度節食。由於泫雅曾被診斷患有「迷走性神經性昏厥」，這種狀況常在體力不足、壓力過大或體重過輕時發作，因此這次舞台暈倒也讓不少粉絲懷疑她的健康再次亮起紅燈。

