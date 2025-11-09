泫雅爆瘦10公斤在舞台突昏厥 IG報平安致歉「什麼都不記得」
【緯來新聞網】「韓國小野馬」泫雅今（9日）在澳洲waterbomb演出時驚傳昏倒意外。正在大跳《Bubble Pop!》時，她突然失去意識重摔在舞台上，台上舞者嚇一大跳，保鑣則立刻衝上台，將昏迷的她抱下台，相關畫面在網路上瘋傳。
泫雅日前才剛瘦身成功，卻傳出在舞台上昏倒。（圖／翻攝自泫雅iG）
泫雅稍早則透過IG報平安，「真的真的很抱歉，雖然離上次公演時間很短，但我真的很想展現出好的模樣，卻沒有表現出專業的樣子，事實上我什麼也都不記得了。」並強調自己未來會再多訓練體能，最後也不望向粉絲喊話：「我真的沒事！不用擔心我，祝大家有個美好的夜晚，晚安喔！」
事實上，泫雅過去就曾被診斷出有血管迷走神經性暈厥病症，她先前也被網友批婚後發福，在外界壓力下努力減肥，從59公斤體重瘦到49公斤，一口氣瘦了10公斤。如今她在舞台上突然昏厥，也讓粉絲直呼心疼，喊話要她好好保重身體。
泫雅在舞台上突然昏倒，保鑣趕緊將她抱下舞台。(圖／翻攝自網路)
泫雅昏倒後在IG報平安。（圖／翻攝自泫雅iG）
