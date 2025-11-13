泫雅跳舞中倒地！醫揭3原因 嘆：快速瘦身如「癌症惡病質」
南韓女星泫雅9日在澳門表演時突然暈倒，當時她正在舞台上熱舞演唱，氣氛正熱烈，卻突然身體搖晃倒地，嚇壞全場觀眾。事後工作團隊透露，她疑似因過熱與低血糖導致身體不適，休息後已無大礙。此事件也再度引發外界對「泫雅太瘦、太胖」等外貌爭議的討論。
北市聯醫中興院區內科醫師姜冠宇在臉書分析，泫雅此次暈倒事件實際上反映了女藝人普遍面臨的職業健康風險。他指出，當人過度注重視覺外型，又在燈光舞台上挑戰極限時，常會出現三種健康風險：低能量、血容血糖電解質問題，以及女性特有的缺鐵問題。
姜冠宇解釋，長期攝取能量不足會導致低能量狀態，對女性造成的威脅不亞於月經失調或低骨密度。若泫雅如報導所述近期暴瘦，醫師建議她必須補回熱量，避免進一步的健康風險。
關於血容量、血糖與電解質問題，姜冠宇表示，減重過程中常見進食不足或延後用餐，吃得少的人也容易被剝奪水分。若在缺水狀態下在舞台上大量流汗，會導致體液量下降、周邊血管大幅擴張，使腦灌流不足，造成直立性低血壓和姿勢性心搏過速症候群。
此外，運動或劇烈活動會使葡萄糖需求升高，加上交感神經活躍但營養不足，容易導致血糖過低，引發出汗、心悸、注意力下降、頭暈等症狀，嚴重時可能昏厥。大量流汗也會造成電解質失衡，特別是低鉀、低鎂、低磷，可能導致心率過快、心律不整性暈厥。
姜冠宇特別提到女性缺鐵問題，他解釋運動與進食若未配合好，會抑制女性吸收鐵質。內分泌系統中的「鐵調素」會在運動後3~6小時內，阻止腸道吸收的鐵質進入血液，導致血清鐵下降、轉鐵蛋白飽和度下降。若再加上月經失血及節食（能量與蛋白質不足），容易使鐵庫存偏低，長期下來形成缺鐵現象，引發疲勞、呼吸急促、頭暈等症狀。
「短時間內消瘦10公斤，如同癌症惡病質的營養剝奪一般。」姜冠宇強調，最健康的方式是維持恆定飲食：合理攝取及合理消耗，避免以減重為目標出現極端行為。醫師的這番話也為演藝圈普遍存在的外貌壓力問題敲響警鐘，提醒大眾關注藝人健康議題。
