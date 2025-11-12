泫雅跳舞昏倒！做1事等於「癌症惡病質」？醫曝6種有害狀況
南韓性感女神泫雅自從「身材發福」引發關注後，時常公開透露減重進度，沒想到她在2025年11月於澳門登台跳舞時昏倒嚇壞大家，引發網友揣測和快速瘦身有關。除了減重議題受到討論，泫雅曾坦言長期飽受「迷走神經性昏厥」困擾，這樣的情形並非第一次，健康狀況令人擔心，掀起熱議。
「迷走神經性昏厥」好發年輕人？
綜合腦神經內科林志豪醫師、家醫科醫師林佳萱都曾表示，「迷走神經性昏厥」好發年輕人，誘發突然性昏倒的原因可能包括「水喝不夠」、「缺乏運動」、「心理受到刺激」、「姿態性低血壓」等，建議平時養成多喝水和運動的習慣，可以更有效避免出現姿態性低血壓，當出現昏厥前驅症狀時，應立即「坐下或躺著」，避免跌倒撞擊頭部，造成不可逆的傷害。
此外，根據桃園醫院官網內容，護理師黃婷政提醒，遇到不明原因昏厥的人時，可做以下動作：
1. 先呼叫昏倒的人確認意識狀況。
2. 發現呼吸心跳停止，開始進行CPR（心肺復甦），並在第一時間取得AED（體外自動電擊器），同時打電話叫救護車，請求支援。
3. 通常昏厥在1-2分鐘內就會清醒，詳細觀察患者的狀況，看手腳有無抽動、多久後醒過來。
4. 時間允許可用手機錄影，於就醫時供醫師參考。
5. 昏迷時間超過5分鐘後，通知醫護人員處理，並做進一步檢查。
快速暴瘦等於「癌症惡病質」？
整合醫學專科醫師姜冠宇，對於泫雅在舞台跳舞暈倒也有感而發，透過粉專《姜冠宇醫師》嚴正表示，短時間暴瘦「在我聽起來跟癌症惡病質的營養剝奪是一樣的」。
綜合財團法人台癌症基金會、華人癌症資訊網衛教資訊，惡病質是指癌症病患體內荷爾蒙、新陳代謝異常，或因食物攝取量減少所產生的結果。癌症惡病質是一種消耗性症候群，會導致虛弱、疲憊以及骨骼肌（也稱為肌少症）和脂肪流失。不同於營養不良，癌症惡病質無法僅透過營養支持來逆轉上述情況。
當病人體重在6個月之內體重下降5% 以上，且開始出現體重減輕、肌肉顯得萎縮、活動力下降、倦怠無力、厭食、易飽感、嗜睡、蒼白、貧血、消瘦憔悴、電解質不平衡、蛋白質與脂質合成下降、血糖不穩等情形，即所謂的「惡病質」，嚴重時俗稱皮包骨。
有害健康６種狀況
姜冠宇對此暖心整理「常見有害健康６種狀況」，希望提醒大家注意身體警訊：
「低能量」對女性的威脅，不亞於月經失調或低骨密度：每日「可用能量」等於（每日攝取熱量 − 運動消耗）÷ 除脂體重(kg)。若長期偏低，傳統上以 <30 kcal/kg FFM/日作為「生理功能異常」的警戒範圍。
體重快速下降、脫水的女性，條件更為惡劣：水份不足在舞台上揮灑，等於體液量下降＋周邊血管隨活動擴張，腦灌流就不夠了。體重快速下降、脫水的女性，條件更為惡劣，會造成直立性低血壓和姿勢性心搏過速症候群。
交感活躍卻又營養不足缺糖：運動或活動使葡萄糖需求升高，營養不足缺糖可能出現出汗、心悸、注意力下降、頭暈，嚴重時昏厥的狀況。
控制體重同時大量喝水：尤其長時段活動演出，也會造成頭痛、噁心、意識改變到暈厥，因為這是過量飲水引起的運動性低鈉血症。
缺鐵的女性：運動與進食沒配合好，會抑制吸收鐵質的能力。
月經失血又節食：造成鐵庫存偏低，出現疲勞、氣促、頭暈、表現下降的情形，也更易在站立或劇烈活動後出現暈眩／暈厥。
如何補鐵飲食？
姜冠宇醫師也提醒大家「2招補鐵飲食方式」:
補鐵食物攝取：在清晨／上午、距離運動至少6到8小時較理想，以維持身體鐵質儲存量。
恆定飲食：合理攝取及合理消耗，像是走長路一樣，作為習慣就會有很好的效果，避免以減重為目標出現極端行為。
姜冠宇醫師最後強調「快速激瘦等同於癌症惡病質的營養剝奪」，不贊成以斷食方式減重，他更注重透過足夠的營養長出足量肌肉，讓肌肉消耗脂肪，讓身體有好的代謝，維持身體健康。
