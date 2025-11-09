泫雅跳舞暈倒驚嚇全場！被酸胖粉心疼：別再苛刻她

南韓女星泫雅。（圖／翻攝自hyunah_aa IG）

南韓女星泫雅今（9日）在澳門舉行的WATERBOMB音樂節，驚傳突然暈倒。現場觀眾發出驚呼聲，兩名女舞者立刻上前查看狀態，最後由一名男工作人員緊急抱離舞台。畫面曝光後，許多粉絲相當擔心，也有人猜測可能與泫雅先前被嘲諷變胖，或過度減肥有關。

從影片可見，泫雅當時身穿牛仔表演服，在台上熱情演唱人氣歌曲〈Bubble Pop〉，沒想到在表演到一半時，轉身突然整個人倒下。舞者驚慌上前攙扶，隨後由工作人員抱離舞台。這起舞台暈倒事件讓粉絲震驚，也引發網友對她健康狀況的關注。

廣告 廣告

泫雅過去以火辣性感形象著稱，但身材一直受到外界關注。她曾在社群平台分享體重計照片，顯示體重僅49公斤，並透露為了維持體型曾有過極端飲食習慣。她坦言：「要從50公斤後半改變前面的位數真的太難了啊，還差得遠呢。」

影片曝光後，許多粉絲留言表達心疼：「不會是前段時間網友說人家胖然後人家在減肥吧？低血糖了嗎」、「那些說人在太胖了，要人家減肥的太過分了，人家才八十幾斤，還要人家減肥，現在好了吧，人暈倒了，跳舞本來就需要消耗很大的能量，應該多補充營養才是」、「希望大家多愛她多多包容」、「她以前就很常暈倒，希望大家不要對她的身材太苛刻，她健健康康的就好」。

更多中時新聞網報導

曾沛慈貼鮮肉熱舞喊老公不要看

公視董監事延宕 文化部長道歉

寇乃馨和尪黏TT 不接受黃國倫出國不帶她