泫雅跳舞暈倒！身材再掀「太胖太瘦」爭論 粉絲嗆酸民：別再用外貌傷人

記者林宜君／台北報導

泫雅忽胖忽瘦的身材一直被粉絲們酸。（圖／翻攝自泫雅IG）

南韓女星泫雅9日在澳門參加「WATERBOMB音樂節」時，突在舞台上暈倒，嚇壞全場觀眾。這一幕被錄下後在網路瘋傳，不僅讓粉絲擔心她的身體狀況，也讓「泫雅太瘦、太胖」的外貌爭議再度成為焦點。

泫雅9日在澳門參加「WATERBOMB音樂節」時，突在舞台上暈倒，嚇壞全場觀眾。（圖／翻攝自微博）

當天泫雅身穿牛仔套裝、頂著金髮熱舞演唱代表作〈Bubble Pop〉，原本氣氛火熱，沒想到唱到一半她突然身體搖晃、當場倒地，兩名女舞者立刻衝上前查看狀況，隨後由男工作人員抱下台處理。事後工作團隊透露，泫雅疑似因過熱與低血糖導致身體不適，經休息後已無大礙。

廣告 廣告

泫雅曾在社群上公開體重僅49公斤，還坦言長期為了維持身形，嘗試過極端飲食控制。（圖／翻攝自泫雅IG）

這起意外也讓外界再度檢視泫雅的身材壓力。泫雅以性感曲線與強烈舞台魅力聞名，但身材始終成為網路輿論的焦點。泫雅曾在社群上公開體重僅49公斤，還坦言長期為了維持身形，嘗試過極端飲食控制。她曾無奈寫下：「從50尾到換前座,真是太辛苦了。 我還是太老了。 你吃了多少? Hyun Ah Hyun Ah, Hyun Ah!!!!」

泫雅這次舞台暈倒後，粉絲紛紛留言心疼：「你健康才是最重要的」。（圖／翻攝自泫雅IG）

近來泫雅稍微圓潤一點的身材卻被酸民嘲諷「發福」，導致泫雅壓力倍增。這次舞台暈倒後，粉絲紛紛留言心疼：「你健康才是最重要的」、「請吃好料。 吃很多。」、「超級心疼，妳一定要好好照顧自己」。不少人呼籲外界應該停止以身材作為攻擊焦點，別再用外貌傷人，認為藝人不是只有體重值才值得被討論，希望泫雅能好好休息、回歸健康的狀態。

更多三立新聞網報導

吳亦凡現「喬任梁被虐殺名單」！遭網路瘋傳在獄中被滅口 引爆網路輿論

黃明志涉案恐遭「鞭刑」！一鞭痛到休克 行刑畫面曝光震撼全網

官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群 輿論陷假訊息羅生門

金馬影展陷輿論風暴！于朦朧追思名單突被刪 粉絲怒喊「拒看金馬！」

