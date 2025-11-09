泫雅開唱癱軟暈倒！工作人員急抱下台 粉絲嚇壞尖叫

泫雅表演到一半突昏倒，工作人員緊急將她抱下台。（圖／翻攝自微博）





南韓女星泫雅被封為「性感小野馬」，去（2024）年閃嫁18年好友龍俊亨，婚後感情甜蜜，沒想到今（9）日她現身澳門演出時，在舞台上突然暈倒，被工作人員緊急抱下台，目睹的粉絲全嚇壞，相關畫面曝光後也掀起熱議。

南韓女星泫雅今天在澳門Water Bomb（水彈音樂節）開唱。（圖／翻攝自微博）

泫雅今天在澳門Water Bomb（水彈音樂節）演出，唱到最後一首歌〈Bubble Pop〉時，她一邊扭臀一邊轉身，未料下一秒整個人癱軟倒在舞台上，粉絲見狀嚇得尖叫連連，現場一度陷入騷動，2名舞者趕緊上前查看，隨後她便被工作人員抱下舞台。

有現場粉絲表示，泫雅在唱到倒數第二首歌時，曾經靠在樓梯旁休息，疑似體力透支。也有網友透露，聯繫上主辦方的工作人員，對方透露泫雅當時立刻被送到醫院，不過本人至今仍未發聲。



