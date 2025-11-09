泫雅開唱突暈倒！直挺挺倒下「工作人員急抱走」 全場歌迷目擊嚇壞

娛樂中心／蔡佩伶報導

泫雅開唱昏倒。（圖／翻攝自微博）

韓國女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，今（9日）她現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，毫無徵兆的暈倒在舞台上，讓許多粉絲關心她的身體狀況。

從曝光的畫面可以看到，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上熱情演唱，沒想到下一秒竟直挺挺從舞台上倒下，身旁的舞者嚇到趕緊到身邊攙扶，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起走下舞台。

泫雅被工作人員抱下台。（圖／翻攝自微博）

泫雅昏倒的情況讓網友十分擔心，有網友指出她在倒數第二首歌時明顯狀態疲憊，還曾短暫靠在樓梯旁休息，還有網友心疼泫雅可能是因為減肥導致血糖低，事實上，泫雅曾透露罹患「血管迷走神經性昏厥」，一度為了治療而暫停演藝事業，不過泫雅本人至今仍未回應目前的身體狀況。

廣告 廣告

「小野馬」泫雅近來因為幸福肥而被酸民嘲諷。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

「那對夫妻」愛女胸痛險送加護病房！檢查結果出爐 母Nico一聽腿軟

吳亦凡死訊被瘋傳！入獄4年才爆「逃稅13億」添新罪 律師洩他狀況

美女歌手穿網襪登台開唱...慘被歌迷「手伸裙底摸臀」惡行全被拍

妻肝硬化病危！52歲男星鏡頭前「痛哭求醫藥費」：2天內要手術

