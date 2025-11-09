泫雅「唱一半暈倒」被工作人員抱下台 5天前才開心宣布減重10公斤

泫雅在澳門場水彈表演到一半暈倒。翻攝Instagram @hyunah_aa、小紅書

南韓女星泫雅（HyunA）今晚在Waterbomb音樂節澳門場演唱〈Bubble Pop!〉時突然暈倒台上，保安迅速抱她下台，引發粉絲擔憂。僅5天前，她才興奮分享減重10公斤成果，從50多公斤降至49公斤，引發粉絲擔憂，擔心她是否因為體重劇烈變化影響健康。

據現場粉絲分享，泫雅在倒數第二首歌後顯疲態，曾靠舞台樓梯短暫休息。暈倒瞬間，兩位舞者上前確認她的狀況，隨後趕緊呼叫工作人員幫忙，將她跑下台，據悉，已送往醫院檢查。

廣告 廣告

泫雅健康史包括2016年起治療的恐慌障礙與抑鬱症，以及血管迷走神經性暈厥，曾2020年一個月內暈倒12次，延遲回歸。今年5月，她提及結婚後增重但為跳舞減肥，駁斥懷孕傳聞。

泫雅5天前開心分享減重成功。翻攝Instagram @hyunah_aa



回到原文

更多鏡報報導

《模範計程車3》第2支預告公開 1句標語熱血宣告「5283開始運行」

因強姦罪判刑13年！吳亦凡驚傳「長期絕食」獄中身亡 3天前粉絲不離不棄「買黑玫瑰慶生」

秋泳愚學台語霸氣喊：哩系哇欸 讚嘆九份夜景超美「就是階梯有點多」