泰亞航證實飛日本札幌航班機艙冒煙 旅客行動電源自燃輕微燙傷

泰國亞州航空今天晚間證實，上午自桃園機場飛日本札幌機場的班機，在途中發生旅客攜帶的行動電源自燃，造成機艙內冒煙，該旅客受輕微燙傷，空服員迅速處置，經評估確認未影響飛航安全，航班依原定時程正常抵達，平安降落目的地。

泰國亞州航空13日晚間證實，上午自桃園機場飛日本札幌機場的班機，在途中發生旅客攜帶的行動電源自燃，造成機艙內冒煙。（示意圖／Getty Images）

行動電源爆炸起火層出不窮，有民眾今天（13日）在社群平台發文並附上影片，上午搭乘自桃園機場飛往日本札幌的班機，起飛後不久，機艙內疑似有乘客攜帶的行動電源突然爆炸燃燒，空氣中瀰漫著刺鼻煙硝味四，引發艙內乘客咳嗽不止，所幸在空服員迅速處置下，機上人員都平安無事。

泰亞航向中央社記者說明，今天上午從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班，於飛行途中發生旅客攜帶的行動電源自燃事件，經評估確認未影響飛航安全，班機遂依原定時程正常抵達目的地。



泰亞航除了呼籲民眾應購買合格的行動電源外，也提到該名攜帶行動電源的旅客輕微燙傷，班機抵達後經地面人員確認，並欲協助其送醫，但旅客選擇繼續行程。