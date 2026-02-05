泰作家威拉蓬現身書展 談戰爭與記憶

泰國著名小說家威拉蓬・尼迪巴帕（Veeraporn Nitiprapha）5日於台北國際書展舉行《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》中文版新書發表會，由作家吳明益主持。全書以華人移民家族為核心，書寫橫跨近百年的歷史與記憶，其中第二次世界大戰成為重要節點。

面對「未曾親身經歷戰爭，如何感受二戰影響」的提問，威拉蓬坦言，自己是在泰國政治現實中感受到戰爭的延續效應。她說，泰國的政治一直不斷的政變、變遷，這些變遷其實背後都有美國的介入或是日本人的介入，尤其戰後世界局勢劇烈變化，外來力量與資本主義，讓她感受到二戰影響力仍持續至今。

談及小說未採取明確立場，而是交由角色展現不同反應與情感，威拉蓬表示，她並不在意官方敘事，因為歷史對於官方而言一定有一個「主流、正確的說法」，但她更關心的是透過角色不斷地去說、去講故事。她強調，真實的人類記憶，往往是透過一代一代的敘述流傳下來，而不是讀什麼官方的歷史，才認識到歷史。因此，她希望透過不同人物的記憶，拼湊出歷史的多重面貌。

《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》由34個片段構成，時間軸並不線性，書中還出現一隻名為「黑玫瑰」的貓，成為聆聽故事的存在。威拉蓬直言，故事時間將近一百年，因此作家需要一個媒介串接，而非人類角色來串接不同時空，貓變成一個很好的媒介；她也不諱言自承自己是「貓奴」。

被問及作品被形容為「魔幻寫實」的看法，她笑說，泰國政治本身就是魔幻寫實。而小說中貼近自然的描寫，則來自她童年聽長輩說故事以及自己成長的經驗。甚至書中大量使用較為古老的潮汕話，同樣源自她成長過程中實際聽過的語言，只是現在越來越少有了。

對於小說能否對抗官方歷史敘事，威拉蓬坦言，小說未必能改變什麼，但至少可以「提問」。威拉蓬同時強調女性視角的重要性，她指出，戰爭中往往是女性承擔最大的後果，「男人死光了，女性卻必須要一個人繼續生活下去，撐住整個家庭」，但女性在戰爭中的傷害卻長期被忽略。她甚至認為，女性才是歷史真正的傳承者，因為許多真實而私密的記憶，正是在日常生活與女性之間被一代代傳下來。

至於為何今日仍需閱讀戰爭小說，威拉蓬表示，戰爭其實並未真正遠去，它留下的延續一直到今日都持續影響著我們，而且戰爭「隨時都有可能發生」。透過閱讀戰爭小說，人們得以思考在極端情境下的選擇，也能反省應該「選擇怎樣的政府、怎樣的人值得信賴」，以避免悲劇重演。