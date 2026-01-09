泰偶像男神Gorn甜喊「漂亮姊姊」 謝粉絲餵食天天喝珍奶

【緯來新聞網新世代泰國男團「PROXIE」人氣成員 Gorn Wannapairote來台宣傳電影《愛的戀習生》，他表示當初來台拍攝時也是12月、1月，這次也是差不多時間來台宣傳， 讓他直呼好巧。對於台灣美食他也直呼想念，笑喊：「這次來每天都喝珍奶。」也還記得同片演員許紫柔當時教的中文「漂亮姐姐」。

泰國男團「PROXIE」成員 Gorn Wannapairote來台宣傳電影《愛的戀習生》。（圖／原創娛樂提供）

Gorn Wannapairote這趟來台宣傳，跟同片演員許紫柔、于常祐、「BabyMint」成員粼粼、ROBERT、ANITA等人再次同台。回想起拍攝當時，他表示來到異國工作難免會有些害怕跟緊張，但開拍後發現演員們都相處融洽，「大家都滿好相處的，工作也非常輕鬆，而且大家都可以用英文溝通，我們還會一起出去吃飯。」Gorn在台拍攝期間也有被粉絲認出，他興奮地說：「沒想到在台灣也有人認識我，真的很開心！」也感謝拍戲時粉絲準備食物應援，「每次都有我喜歡的食物，像是脆皮豬肉、炸物、甜食點心，很謝謝大家。」

《愛的戀習生》 Robert（左起）、Anita、Gorn、許紫柔、于常祐、粼粼。（圖／原創娛樂提供）

片中有提到網路霸凌的橋段，粼粼在加入女團「BabyMint」前，曾在韓國當練習生，透露出發前曾在網路上被說三道四，當時她忍不住回覆，才發現最好的方式就是不予理會，「我有回覆留言，但這反而是情緒性的舉動，現在我覺得不回應就是最好的回應。」Gorn Wannapairote也表示，本來就很難符合每個人的喜好，「如果有看到負面評論，我會去想要怎麼去改善，但如果是沒有意義的，就不要去理它。」

《愛的戀習生》Anita（左起）、粼粼。（圖／原創娛樂提供）

熱愛跳舞的Anita，常在IG上傳韓團cover影片，包括BLACKPINK、Stray Kids等，可甜可帥的舞姿吸引41萬粉絲追蹤，近期則跟哥哥IVAN組成兄妹組合推出新單曲。她表示自己十分幸運沒有遇到太多網路酸民，「喜歡我的喜歡我就好。」不過她透露哥哥是「護妹狂魔」，甚至會留言幫她回擊，「希望他可以不用這麼衝動啦。」

