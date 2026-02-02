鏡報

泰劇超紅LingOrm驚喜唱中文 預告三搭再放閃

鏡報 林奕雯
LingOrm昨晚在台北舉辦見面會。KKLIVE提供
LingOrm昨晚在台北舉辦見面會。KKLIVE提供

泰國超人氣 GL 劇 CP「LingOrm」昨（1日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，時隔一年多再來台的她們，是在《Only You》播出後首次合體來台，揭曉更多兩人拍戲幕後和私下互動，同時體驗在地美食，寫春聯迎新年，並與現場 JKR（粉絲名）近距離互動。

LingOrm再訪台！甜喊：我來了

兩人開場身穿復古絨毛披肩和小洋裝，合唱創作才子 Keshi 的夯曲〈Soft Spot〉開始，便瞬間將氣氛點燃，兩人的溫柔美聲將歌曲詮釋得別有風味，配合歌詞一來一往的情感傳遞，感染了現場 3,000 名粉絲，尖叫與歡呼聲不絕於耳。兩人親切和台下打招呼，Ling 對於粉絲的音量表示：「非常滿意。」Orm 則是難掩興奮，從右舞台跑到左舞台，要樓上樓下的大家不要輸，直到說出：「我的耳機已經快爆炸了。」

事實上從彩排開始，Orm 就不停講中文「我來了～」，還稱讚大家「很可愛！」她也在台上透露自己最近很努力在學中文，而且會自己努力拼詞語，猜測背後的含義，這番話瞬間暖進粉絲心坎裡。此時主持人也邀請 Ling 教 Orm 一句中文，Ling 選擇了：「歡迎來台北。」，因為有來自全台各地的 JKR，今天都聚集在 TICC 為了和他們見面。

LingOrm昨晚在台甜蜜互動。KKLIVE提供
見面會中，兩人不只是唱歌表演，更用一系列互動橋段拉近與粉絲的距離。透過精心設計的「心動反應小遊戲」，過程中Ling 與 Orm 必須用泰文空耳說中文撩對方，對方則猜測並做出反應。顯然對於 Ling 來說是游刃有餘，甜蜜地說對 Orm 說：「今晚下班有空嗎？」，而 Orm 努力理解和回應的表情成功逗笑全場，擠出一句：「今晚來找我嗎？」精準地回答驚呼全場，成功展現長期合作培養的默契，連 Ling 都忍不住問她說：「到底是誰教你的？」曖昧互動甜到爆表。

接下來的戲劇重現環節更是直接讓現場氣氛達到最高點，主辦單位 KKLIVE 特地挑選了兩人在劇中的各種精彩畫面，尤其當 Ling 重現《Only You》中帥氣甩出一連串近 40 條的 VIP 條款橋段時，Orm 忍住笑意，一步步靠近Ling，直到兩人已經在磨蹭鼻頭，台下的 JKR 們一陣掌聲加尖叫，讓粉絲再次感受到追劇時的心動瞬間，彷彿走進劇中場景。

LingOrm見面會驚喜連連！現場手作、寫春聯還唱中文歌

LingOrm現場製作香氛小禮物，給粉絲驚喜。KKLIVE提供
LingOrm揮毫寫春聯。KKLIVE提供
節目中段，率先由 Orm 驚喜帶來 Karencici 的〈It’s Not You It’s Me〉，一身亮銀色洋裝，時而俏皮撒嬌，時而性感露背，讓台下粉絲又驚又喜。Ling 則用流利中文獻唱周興哲的〈永不失聯的愛〉，粉色洋裝襯托 LIng 優雅高貴的氣質，感性道：「謝謝你們一直陪伴著我。」精心選曲成為台北場獨有的禮物，為見面會增添歷史性畫面，展現對粉絲的用心。

除了舞台表演，Ling 與 Orm 更走進粉絲的世界，為了這次短暫停留台北的兩人，見面會搖身一變成夜市，主持人化身小吃攤販老闆，為兩人獻上地瓜球、珍珠奶茶、鹹酥雞等在地美食，LingOrm 開心品嘗，對比正籌備新戲而飲控的 Ling ，Orm 豪不忌諱一口接一口，可愛模樣萌翻全場，現場 JKR 們忍不住露出「姨母笑」。

為迎接即將到來的農曆新年，兩人學習馬年吉祥話並親手揮毫寫春聯，Orm 現場臨摹「春」，端正的字體解鎖意外才能，Ling 則因爲了要拍攝新戲，最近正在飲控，忍不住寫下「EAT GOOD 發財」，藏不住心聲引發現場笑聲，也算是相當應景。到夜市主題最後階段，更在遊戲攤中體驗九宮格丟球，重現超高人氣 TikTok 短影片挑戰，真實、親民的互動讓粉絲直呼：「超幸福！」

對於講究生活質感、時尚品味的 LingOrm，主辦單位為其量身設計手作環節，邀請親手製作香氛小禮物，完成後甚至走下台，近距離噴灑香氣，讓前排粉絲先感受香氣，大家興奮喊道「噴我！噴我！」主持人笑稱將見面會 3D 化為 4D ，不只要開光，還要灑聖水，實實在在地「和 LingOrm 呼吸一樣的空氣」，甚至抽出四位幸運粉絲獲得香水與春聯，引起眾人稱羨。

LingOrm被台粉應援感動

LingOrm被台灣粉絲的應援深深感動。KKLIVE提供
最後，當粉絲應援影片播放時，Orm 感動落淚，說：「每次轉身就能看見大家給他們的愛，即使離開泰國，總能獲得粉絲們的溫暖，就像是永遠不會被忘記的感覺」Ling 也向粉絲告白：「每次見到大家就會努力想讓你們開心，其實你們看到我的笑容，也都是你們帶給我的。」與一路支持的 JKR 們的感情再度升溫，溫暖氛圍，令人動容。

壓軸演出，Ling Orm 再度合唱〈Can You Love Me Tonight〉，也再次下台貼近粉絲，瘋狂飯撒，兩人親密互動，彼此眼神牽絲，讓全場在一片激情沸騰中收尾，後韻無窮。整場見面會笑聲、尖叫與感動交織，會後還有滿滿的福利活動，有機會和 LingOrm合照、Hi-Bye，甚至帶走親筆簽名海報或拍立得，讓粉絲帶著滿滿幸福感回家。這場充滿甜蜜回憶的見面會，不僅回應了粉絲支持，也再度印證了 LingOrm 的魅力無可取代。

日前 Ling 與 Orm 也宣布下一步計畫，將在新戲《織夢婚禮》中「三搭」合作，延續她們的化學反應，相信粉絲們聽到消息鐵定相當期待。也期望在未來 LingOrm 再次帶著新作品，來到台北和大家見面，創造更多回憶。


