泰劇《天生一對》男星、女星夫妻結婚6年 痛失懷孕9月孩

路易斯與Noon本來將迎接第一個小孩，不料突傳保不住小孩。（翻攝自ig）

出生於肯亞的泰國混血男星路易斯．斯科特（Louis Scott），曾演出超夯泰劇《天生一對》，為劇情中的反派。他的妻子Noon Ramida也曾在劇中演出女角色的僕人，兩人結婚近6年，原定本月即將迎接第一個孩子，卻不幸遭遇重大變故。讓演藝圈友人都為之震驚。

夫妻倆於 29 日召開記者會說明事件經過。Noon在預產期前突然劇烈腹痛並昏厥，送醫後被診斷為「子宮破裂」，腹腔內大量出血，血壓急遽下降，緊急進行約3小時手術才保住性命，但腹中胎兒不幸夭折。

夫妻兩人都曾演出泰劇《天生一對》。（翻攝自網路）

醫師指出，Noon曾 5年前接受子宮肌瘤切除手術，術後留下的疤痕在孕期成為風險因素，最終導致子宮破裂。Noon表示，這起事件對夫妻造成極大衝擊，也希望藉此提醒曾有子宮手術史的女性，孕期須提高警覺並密切追蹤。她也提到，另一半事發期面臨她不確定的病況，也承受相當大的心理壓力。

Noon表示目前仍以身心復原為優先，對未來尚未做進一步規劃。夫妻倆亦呼籲外界尊重家屬隱私，希望不要再轉傳孩子的超音波影像。

