泰劇《瘋狂獨角獸》女星來台搞詭 葉芷妤曝鳳小岳暖舉

泰國華裔女星葉芷妤（右）與鳳小岳首度合作的恐怖片《無形》開鏡。發起日影視提供



26歲泰國華裔女星葉芷妤以Netflix影集《瘋狂獨角獸》暴紅，昨（1╱11）與鳳小岳、呂雪鳳、Darren（邱凱偉）、蔣偉文、黃信赫出席電影《無形》（Phantom）開鏡儀式，說得一口流利的中文的她期待地說：「角色很多情緒都藏在心裡，要用細微的表情和動作去表現，是我覺得最有挑戰的地方。」她看過鳳小岳的作品，讚他表演自然，自爆第1次排戲時有點緊張，多虧對方幫忙才快速進入狀況。

《無形》是《女鬼橋》系列導演奚岳隆恐怖話題新作，將道教神祕學與隱形人傳說結合，談起男女主角新鮮組合，奚岳隆表示，選擇鳳小岳是因為他理性中有股壓抑的陰影感，符合角色神祕又深邃的氣質；葉芷妤則擁有很強的生命力和真實情感，不是典型被保護的樣子，「2個放一起有很微妙的張力，不是安全的組合，但正因為不安全，才很迷人」。

鳳小岳飾演神祕物理學者「孫銘」，前期就跟著參與劇本創作，從最核心層面理解角色的慾望與動機，他興奮地說：「我第1次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，孫銘背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍。」他也分享和葉芷妤在排戲時就毫無保留地交換想法，十分期待2人的火花和化學反應。

