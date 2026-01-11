泰劇《瘋狂獨角獸》葉芷妤搭鳳小岳挑戰驚悚電影

記者王丹荷／綜合報導

《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆恐怖話題新作《無形》（Phantom）今（11）日正式開鏡，電影將道教神秘學與隱形人傳說結合，找來Netflix影集《瘋狂獨角獸》爆紅的泰國華裔女星葉芷妤、金鐘獎迷你劇集影帝鳳小岳首度合作，打造「全新隱形人」！導演奚岳隆表示：「我們與其他隱形題材不同，不是描述1個人獲得超能力，而是把『隱形』當成詛咒，你越想看清真相，可能就會失去得越多！」

今導演奚岳隆、監製莫澤川、製作人胡正華率男女主角鳳小岳、葉芷妤以及呂雪鳳、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫出席開鏡儀式。26歲的葉芷妤說得一口流利中文，去年她以《瘋狂獨角獸》打響全球知名度，更憑藉GL劇《Love Design 愛情設計》人氣持續攀升；對於演出電影《無形》，她充滿期待表示：「角色很多情緒都藏在心裡，要用細微的表情和動作去表現，是我覺得最有挑戰的地方。」她看過鳳小岳的作品，讚他表演自然，回憶2人第1次排戲，自己有點緊張，多虧他幫忙讓自己快速進入狀況。

鳳小岳片中飾演神秘的物理學者孫銘，特別在前期跟著參與劇本創作，從最核心層面理解角色的慾望與動機。他興奮說：「我第1次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，孫銘背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍！」他也分享和葉芷妤在排戲時就彼此毫無保留地交換想法，十分期待拍攝時的火花和化學反應。

導演奚岳隆表示，選擇鳳小岳因為他理性中有股壓抑的陰影感，符合角色神秘又深邃的氣質；葉芷妤則擁有很強的生命力和真實情感，不是典型被保護的樣子，「2個放一起有很微妙的張力，不是安全的組合，但正因為不安全，才很迷人。」

《無形》由發起日影視D-Day Pictures製作，去年在坎城影展曝光前導影片，立刻賣出馬來西亞、印尼、越南等7個東南亞國家的戲院版權，成為最受矚目的華語驚悚新作之一。劇情講述社工林又默1次家訪後，意外牽動連環悲劇，揭開1段被掩埋多年的禁忌秘密。隨著詭異事件接踵而來，她察覺到1個「看不見的存在」悄然靠近，並導致多起殘暴殺人事件，追查真相的過程中，又默發現這股力量源自1場結合禁術實驗與詭異儀式的秘密計畫。

導演奚岳隆（右起）、呂雪鳳、葉芷妤、鳳小岳、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫出席《無形》開鏡。（發起日影視提供）

泰國華裔女星葉芷妤（右）、金鐘獎迷你劇集影帝鳳小岳首度合作恐怖話題新作《無形》（Phantom）。（發起日影視提供）