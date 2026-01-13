泰劇《絕廟騙局》住持撞臉柯文哲 網友全出戲：以為是本人

有網友發現《絕廟騙局》劇中一名角色與民眾黨前主席柯文哲高度神似。（圖／翻攝自柯文哲臉書、Netflix）





Netflix泰國熱門影集《絕廟騙局》近日在社群平台引發討論，有網友發現劇中一名角色與民眾黨前主席柯文哲高度神似，令其他網友直呼「一直以為是本人」！

有網友於11日在Threads上分享，在收看《絕廟騙局》時，疑惑表示「這個和尚越看越眼熟？怎麼好像常常看到他在台灣」，畫面中的角色無論是法令紋、眼神、輪廓或是有無戴眼鏡，都與柯文哲相似度極高。

貼文一出，許多網友表示「不能說很像，根本一模一樣」、「難道他去年消失一年，是去拍電影了嗎？」、「我以為是P圖欸XDDD」、「這是真的，不是AI，因為我也在追，好看，第一次看到覺得超像另一半也覺得很像」、「我一直以為是本人耶」、「真的一模一樣」、「原來是柯，我直接嚇醒難怪一直覺得很熟悉」、「感恩柯師父！讚嘆柯師父！」。

與柯文哲撞臉的角色為《絕廟騙局》劇中的「龍崁寺住持」，在影集設定中，該名住持外表莊嚴祥和，但在入世修行前卻有著極為現實的背景。劇情交代他在出家前曾任職於金融業，雖然他在當年的金融風暴中僥倖生存，並未面臨公司破產的窘境，卻因其決策導致許多人生活困頓、傾家蕩產，甚至有人選擇走上絕路。

《絕廟騙局》劇中的「尊師楠瑞瓦拉卡溫多」跟柯文哲撞臉。（圖／翻攝自Netflix）

《絕廟騙局》作為Netflix推出的懸疑犯罪泰劇，主軸深入剖析宗教包裝下的金錢與權力操作，該劇大膽探討信仰如何被行銷手段包裝、甚至被商品化，進而揭露神聖場域背後不為人知的慾望與利益分配，影集第一季於2024年推出後即大獲好評，第二季則在2025年12月正式上線，新一季的劇情進一步深化政治與宗教的掛鉤，講述主角群阿贏、阿幹為了拯救家人，不惜賭上一切籌措資金，捲入邪惡政客的夢想藍圖。



