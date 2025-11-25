泰劇《雲霄飛車》3女神 明年1月來臺會粉絲

記者王丹荷／綜合報導

泰國知名製作公司Motion Minds Entertainment旗下的GL演技派組合Shelly、Pundao與Neko（簡稱SPN），宣布將帶著以人氣泰劇《Roller Coaster（雲霄飛車）》來臺舉辦第1場海外見面會，也是唯一一場3人合體現身的見面會，她們灑糖預告：「我們完全感受到粉絲的熱情，很期待當天能一同開心互動，當然我們也很期待有空能逛逛市集，品嚐在地美食，所以歡迎大家多多推薦口袋名單。」

SPN 3位女神雖然剛出道，但在公司嚴格訓練下演技不俗，飾演女主角之一Air的Neko（Neranuchara Lertprase），是超人氣GL泰劇《Blank愛填滿空白》主角Yoko現實生活中的親姊姊，因此當《Roller Coaster（雲霄飛車）》公布她加入時，再加上她飾演因家族壓力下無奈分手的前任，更是瞬間造成社群訊息爆量，紛紛擔心這部作品「3選2」到底誰會落單？

2025年以黑馬之姿受到粉絲喜愛的《Roller Coaster（雲霄飛車）》，敘述帶著對前任Air（Neko飾）的美好回憶、不捨情感卻仍舊殷殷期盼復合的Pure（Pundao飾），在她以為誰也無法再進入自己內心世界後，突然Loft（Shelly飾）的現身與追求，逐漸溫暖了自己千瘡百孔的心房，但對Air的執著又無法全然放手，3位演員幾場哭戲都讓粉絲跟著肝腸寸斷，紛紛氣罵編劇殘忍。

由於戲裡前任與後任有著「剪不斷，理還亂」，兩邊都是最佳，選誰都難以抉擇的戀愛糾葛，被問因為是3人行，到時見面會上若遇到有1人恐落單被冷落怎麼辦？3位女神逗趣賣著關子說：「見面會上確實會有這可能，但不擔心自己會是落單的那一個，因為我有粉絲陪我！」超寵粉的她們也預告見面會將準備豐富的舞台內容，帶給大家難忘的回憶。

Pundao（左上）、Shelly（右上）與Neko明年合體來臺會粉絲。（橙映娛樂提供）

《雲霄飛車》播出成功，讓Shelly（左起）、Pundao與Neko人氣攀升。（橙映娛樂提供）