泰劇CP「LingOrm」台北放閃無極限 粉絲竟狂喊：噴我！噴我！

泰國超人氣GL劇CP「LingOrm」於1日在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，吸引3000名粉絲到場支持。這是兩人在《Only You》播出後首次合體來台，不僅揭露拍戲幕後花絮和私下互動，還體驗台灣美食、寫春聯迎新年，與粉絲近距離互動，掀起陣陣高潮。

LingOrm互動超級甜蜜。 （圖／KKLIVE提供）

見面會開場，Ling與Orm身穿復古絨毛披肩和小洋裝，合唱創作才子Keshi的熱門曲目〈Soft Spot〉，溫柔美聲立刻點燃全場氣氛。兩人一來一往的情感傳遞，引發台下粉絲不絕於耳的尖叫與歡呼。Ling對粉絲的熱情表示：「非常滿意。」Orm則興奮地在舞台上奔跑，鼓勵樓上樓下的粉絲不要輸，「我的耳機已經快爆炸了」！

廣告 廣告

Orm在台上透露自己最近努力學習中文，會嘗試拼湊詞語並猜測含義，這番話瞬間暖進粉絲心坎裡。主持人隨後邀請Ling教Orm一句中文，Ling選擇了「歡迎來台北」，因為有來自全台各地的JKR（粉絲名）聚集在TICC與她們見面。

LingOrm 身穿復古絨毛披肩和小洋裝登場。 （圖／KKLIVE提供）

見面會中，兩人透過「心動反應小遊戲」拉近與粉絲距離。在泰文空耳說中文環節，Ling甜蜜地對Orm說：「今晚下班有空嗎？」Orm努力理解後精準回應：「今晚來找我嗎？」驚呼全場，展現長期合作培養的默契，連Ling都忍不住問：「到底是誰教你的？」

戲劇重現環節更將現場氣氛推向高點，當Ling重現《Only You》中甩出近40條VIP條款的橋段時，Orm忍住笑意一步步靠近，直到兩人磨蹭鼻頭，台下粉絲掌聲尖叫不斷，彷彿重溫追劇時的心動瞬間。

節目中段，Orm驚喜獻唱Karencici的〈It's Not You It's Me〉，一身亮銀色洋裝，時而俏皮撒嬌，時而性感露背。Ling則用流利中文演唱周興哲的〈永不失聯的愛〉，身穿粉色洋裝展現優雅氣質，感性表示：「謝謝你們一直陪伴著我。」這些精心選曲成為台北場獨有的禮物。

LingOrm的甜蜜互動讓台下尖叫聲不斷 。（圖／KKLIVE提供）

為了讓短暫停留台北的兩人體驗在地文化，見面會搖身變成夜市，主持人化身小吃攤販老闆，為兩人獻上地瓜球、珍珠奶茶、鹹酥雞等美食。正籌備新戲而飲食控制的Ling，對比Orm豪不忌諱一口接一口的可愛模樣，萌翻全場粉絲。

為迎接農曆新年，兩人學習馬年吉祥話並親手揮毫寫春聯。Orm臨摹「春」字，展現意外才能；Ling則因拍攝新戲需要飲食控制，忍不住寫下「EAT GOOD 發財」，藏不住心聲引發現場笑聲。兩人還在遊戲攤體驗九宮格丟球，重現高人氣TikTok短影片挑戰。

LingOrm在見面會上演泰文空耳撩妹橋段。 （圖／KKLIVE提供）

主辦單位為講究生活品味的LingOrm設計手作環節，邀請她們製作香氛小禮物。完成後兩人走下台，近距離為粉絲噴灑香氣，前排粉絲興奮喊道：「噴我！噴我！」主持人笑稱將見面會從3D升級為4D，讓粉絲實實在在地「和LingOrm呼吸一樣的空氣」。

LingOrm品嚐地瓜球、珍珠奶茶等台灣美食。（圖／ KKLIVE提供）

當粉絲應援影片播放時，Orm感動落淚表示：「每次轉身就能看見大家給他們的愛，即使離開泰國，總能獲得粉絲們的溫暖，就像是永遠不會被忘記的感覺。」Ling也向粉絲告白：「每次見到大家就會努力想讓你們開心，其實你們看到我的笑容，也都是你們帶給我的。」

粉絲應援 LingOrm非常感動。 （圖／KKLIVE提供）

壓軸演出，LingOrm合唱〈Can You Love Me Tonight〉，再度下台貼近粉絲，瘋狂飯撒，兩人親密互動，眼神交流，讓全場在激情沸騰中結束。會後還有合照、Hi-Bye等福利活動，粉絲有機會帶走親筆簽名海報或拍立得，滿載幸福感而歸。

正在飲食控制的Ling（右）寫下「EAT GOOD 發財」春聯，流露真實心聲。（圖／KKLIVE提供）

Ling與Orm日前宣布將在新戲《織夢婚禮》中「三搭」合作，延續她們的化學反應，粉絲聽聞消息相當期待。期望未來LingOrm能再次帶著新作品來台，創造更多美好回憶。

延伸閱讀

華南雲系東移！深夜雨彈襲新北、基隆 降雨警戒區曝光

上班帶雨傘！北部續飄冷雨 估強冷空氣週末「開凍」

超凍雨彈炸到明晨！ 基隆北海岸、新北慎防局部大雨