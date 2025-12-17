泰勒絲《時代巡演》愛情事業都豐收！630億怎麼花？工作人員平均一人獎金2364萬！
泰勒絲《時代巡演》630億元票房，個人進帳60億元
泰勒絲相信好「因果」：感激《時代巡演》 讓她事業愛情雙豐收
紀錄片影集揭露她不為人知的面向：連與男友煲甜蜜電話粥都不藏！
【文／李子凡】當今地球上最紅的超級巨星，非「TayTay」泰勒絲（Taylor Swift）莫屬。她自2023年3月到2024年12月期間，舉行了149場的《時代巡演》（The Eras Tour），締造20億美元（約630億元台幣）票房、上千萬人次觀賞盛況！
最近隨著她的巡演紀錄片影集《Taylor Swift The End of An Era》在Disney+上架，揭露她為了感謝巡演期間一路相挺的工作團隊，向所有工作人員發放高達1.97億美元（約62億元台幣）獎金，每人據說拿到75萬美元（約2364萬元台幣），這份天降大驚喜，可想而知讓工作人員樂歪了。至於她自己呢？根據《富比士》指出，靠著這次巡演，她個人在稅後約可進帳1.9億美元（約60億元台幣），而她最近上知名脫口秀節目《The Stephen Colbert Show》時，也透露了她怎麼花掉這筆鉅款。
泰勒絲最近登上知名深夜脫口秀主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）的節目宣傳最新巡演紀錄片影集，透露她將巡演個人賺的錢——都花在重新擁有自己音樂作品的母帶版權。她笑說：「我就是這樣花掉《Eras Tour》的錢。我的歌迷正是我能把音樂拿回來的原因。」據傳她從Shamrock Capital 手中買回自己的母帶版權，可能至少花了3億美元，也就是說她從巡演賺的1.9億美元還不夠、得自貼腰包補上不足部分，但她心甘情願，「我一直以來唯一想要的，就是有一天能夠靠自己的努力，完整買回我的母帶，沒有任何附帶條件、沒有合作關係，完全自主」。
Swiftie（泰勒絲粉絲暱稱）都知道，她有一首叫做《Karma》（因果報應），她在規模空前、場場售罄的《Eras Tour》巡演中付出了一切，最終也實現了好因果——在多年努力後，終於重新擁有自己音樂作品的母帶版權，象徵了她拿回個人創作的主導權，甚至還在過程中覓得真命天子——美式足球明星凱爾西（ Travis Kelce ）。泰勒絲以充滿感激的口吻對柯貝爾說：「和我此生摯愛訂婚、把所有音樂拿回來，這兩件事其實都不是那種『遲早會發生』的事。它們完全有可能一輩子都不會出現在我生命裡。而我真的無比感激，這兩件事都成真了。」
泰勒絲在最新巡演紀錄片影集中，讓外界看到許多她未曾在媒體前曝光的巡演幕後秘辛。以下整理出紀錄片披露的幕後亮點：
1.泰勒絲與英國南港小鎮攻擊事件的倖存者與罹難者家屬會面
在紀錄影集《The End of an Era》首集中，泰勒絲談到她去年8月原定於奧地利維也納舉行的演唱會，因遭恐攻策畫而被取消（當時有兩名嫌犯遭逮捕）。泰勒絲心有餘悸回想：「這次巡演發生了一連串非常暴力、非常可怕的事情，我們幾乎避開了一場大屠殺。我整個人真的心煩意亂。」
這起事件發生前幾天，英國南港（Southport）小鎮一間以泰勒絲為主題的舞蹈課程，發生震驚全國的攻擊事件，造成三名孩童不幸身亡。從未對外針對此事發聲的泰勒絲，其實私下心碎不已，她哽咽表示：「我真的很難形容那種感受。」
事後，她私下在溫布利演唱會後台，與南港事件的倖存者及罹難者家屬會面。紀錄片捕捉到泰勒絲與母親安德芮亞在他們與對方會面後落淚的畫面，泰勒絲難過到低頭痛哭，母親安慰她說：「我知道妳幫助了他們，就算妳自己感覺不到，但我知道妳真的幫到了。」
在這些悲劇之後，再度站上溫布利球場舞台前，泰勒絲其實非常緊張。她在後台對好友紅髮艾德說：「我只是需要把這場演出完成，記住這一切的快樂。」她也提到，溫布利演出結束後，她將有兩個月的休息時間，「我要去一個沒有人找得到我的地方，」她說，「我真的不想再像動物一樣被追蹤。我最近真的覺得自己一直被獵捕。」
2.老闆泰勒絲為巡演團隊發放超多獎金！
《The End of an Era》也正式證實，每完成一個巡演階段，泰勒絲都會為所有工作人員、舞者與樂手發放獎金。泰勒絲說：「獎金日真的很重要，因為為《Eras Tour》建立這樣的先例，對我來說意義重大。」
她解釋：「巡演賺得越多，他們拿到的獎金就越多，」她補充，「這些人真的非常努力，而且都是各自領域中最頂尖的。我還親手為每一位團隊成員寫了一張卡片，花了我好幾個星期，但寫起來很開心。」她也親自把卡片交到大家手中，讓團隊成員感動落淚，還有人表示興奮到差點暈過去。
畫面中她給的金額被消音，但被鍵盤柯南們「破解」——她給了工作人員75萬美元（2364萬元台幣）的天價獎金，而且涵蓋卡車司機、餐飲團隊、樂器技師、周邊商品團隊、燈光與音響、製作人員與助理、木工、舞者、樂隊、保全、編舞、煙火技術人員、吊掛工程師、髮型、化妝、服裝、物理治療師以及影像製作團隊等人。真的讓全球各地的社畜們聽到都羨慕嫉妒極了！
3.泰勒絲與男友凱爾西放閃煲甜蜜電話粥
泰勒絲在鏡頭前接起當時還是男友、現在是未婚夫的凱爾西打來的電話，並親暱地喊「寶貝」，兩人開口閉口都是「我好愛你」，濃情蜜意破表。由於兩人都是各自領域內的當紅炸子雞，彼此常為工作相隔兩地，當凱爾西沒辦法在觀眾席或舞台上陪伴女友時，這位 NFL 球星就跟許多歌迷一樣，上網瘋狂搜尋巡演資訊。凱爾西在電話中對泰勒絲說：「我好想在現場！我要瘋狂刷網路了。」
4.金獎影后艾瑪史東也參與了《Eras Tour》的誕生過程
在籌備《Eras Tour》時，泰勒絲向一位超級閨蜜請教。這位閨蜜就是兩座奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）。泰勒絲回憶道：「在編舞方面，我問了我的朋友艾瑪史東，她在電影裡有很多舞蹈經驗，問她：『妳合作過、會推薦的人是誰？』」泰勒回憶道。「她說：『名單上只需要一個人，就是 Mandy Moore。』」
這位編舞 Mandy Moore（非演員 Mandy Moore）曾與艾瑪合作 2016 年的《樂來越愛你》。
5.泰勒絲如何保密《Eras Tour》的驚喜橋段
泰勒絲在巡演過程中，還做了一件打破業界慣例的創舉——她竟然又發行了一張新專輯《The Tortured Poets Department》，並且把新歌加進在巡演的曲目中，也就是包括她自己與所有舞者、樂手等工作團隊，都得重新學習與牢記全新表演步驟。為了避免驚喜歌曲或演出（例如與 Florence Welch 合作的《Florida〉》提前外流，泰勒絲和樂團在彩排時得刻意關掉 PA 系統音量，低聲練習，避免在場館外等候的歌迷聽見。
泰勒絲在紀錄片第二集〈Magic of the Eras〉中說，「光是想到（要如何保密）就讓我累得想倒頭就睡。要把驚喜藏好，真的要多做超多工作。但當我們真的成功時，一切都非常值得。」
《Taylor Swift The End of An Era》可在Disney+收看。
