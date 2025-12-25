泰勒絲世紀姻緣「最強紅娘」竟是親媽 曝天后點頭答應關鍵「他是最適合我的」

泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》揭露原來泰勒絲與未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的戀情，泰勒絲母親是最強助攻手！翻攝IG＠taylorswift

天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》近日於Disney+釋出，首度揭露她與未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的浪漫情緣，背後推手竟是泰勒絲的媽媽！

這段震撼全球的「甜心與球星」之戀，起源於2023年7月，當時崔維斯在Podcast節目中大膽告白，遺憾未能親手送出串有電話號碼的友誼手鍊。泰勒絲的媽媽在看到相關新聞報導後，第一時間展現驚人行動力，立刻致電認識的酋長隊專家打聽崔維斯的為人，對方表示，崔維斯是非常好的人，泰勒絲媽媽心想：「「我就在想，該怎麼讓他們兩個見面。」

捨棄憂鬱詩人改愛熱血運動員

泰勒絲媽媽建議泰勒絲與其再交往一個憂鬱詩人，不如試試看和一個熱愛生活的運動員約會。泰勒絲坦言，由於自己對體育完全是一竅不通，起初面對這項提議感到相當猶豫，沒想到兩人初次見面時，崔維斯展現出極具耐心的一面，將專業的美式足球規則巧妙比喻為「暴力版的西洋棋」，成功敲開天后的心防，也讓這場跨界戀情正式萌芽。

泰勒絲未婚夫崔維斯凱爾西（Travis Kelce）在Podcast中告白想送給泰勒絲有自己電話號碼的友誼手鍊。翻攝YouTube@Disney Plus TW

泰勒絲表示，雖然她對美式足球一竅不通，但她也發現兩人的共通點，都會在美式足球體育場帶給台下的人3個半小時的娛樂，也都正在做自己喜歡的事情追逐自己從小的夢想，讓她覺得崔維斯正是「最適合的那個人。」

體育盲變狂熱球迷直呼人生驚喜

自從愛上崔維斯後，泰勒絲笑稱自己已徹底沉迷於這項運動，甚至會如同孩子般守在轉播前，為心愛的人熱情加油，感性直呼這段感情是「人生中最棒的驚喜。」

有趣的是，隨著戀情正式公開，泰勒絲的演唱會現場也出現了奇特景觀，平均每12個人中就有一位穿著崔維斯的足球球衣現身。泰勒絲在影片中感性告白，儘管兩人身處完全不同的領域，卻能帶給彼此正向的成長，並認定生命中的這個人就是最適合自己的選擇。



