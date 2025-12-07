泰勒絲傳明年6／13嫁NFL球星男友！砸重金喬婚宴 地點曝光

泰勒絲明年6月將與男友崔維斯．凱爾西（Travis Kelce）結婚。(圖／達志)

流行樂天后泰勒絲(Taylor Alison Swift)，今年8月答應了交往兩年多的NFL堪薩斯酋長球星崔維斯．凱爾西（Travis Kelce）求婚，當時兩人深情對望的恩愛模樣，羨煞旁人，泰勒絲事後曬出婚戒，短短時間吸引超過300萬人按讚，如今傳出兩人即將於明年6月13日結婚，地點也隨之曝光。

根據《紐約郵報》報導，泰勒絲與男友崔維斯．凱爾西將在明年6月13日舉辦婚禮，正式攜手邁向人生下一個階段，地點位於羅德島的守望山（Watch Hill）．據悉，泰勒絲早已經「支付重金」給另一位準新娘，目的就是為了能確保在這天，於豪華海濱度假酒店海洋之家（Ocean House）舉行婚禮，接受親友們誠摯的祝福。

至於為何會選擇6月13日？傳出是泰勒絲對13這個數字相當迷戀，主要是13一直以來都是幸運數字，她過去接受滾石雜誌（Rolling Stone）訪問時，就曾透露自己在13日出生、週五13日當天滿13歲、首張專輯在上榜13週就獲得金唱片認證，甚至就連第一首登上排行榜冠軍的歌曲，都剛好有13秒的前奏，才會對13這個數字相當著迷。

泰勒絲宣布結婚後，一舉一動都成為關注焦點，就連美國總統川普都獻上祝福，讓媒體以「美國版的皇室婚禮」來形容其排場，至於泰勒絲的禮服及鑽戒，媒體大膽預測不僅會引起時尚界關注，勢必成為未來新人結婚參考的標竿。

