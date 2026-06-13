泰勒絲傳7月嫁球星Travis！婚禮地點曝光 豪砸9000萬包下整座場館
【緯來新聞網】美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星特拉維斯·凱爾西（Travis Kelce）的婚事再傳新進展，外媒爆料2人正籌備一場世紀婚禮，預計於7月3日在紐約知名場館麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行，總花費上看300萬美元（約9000萬新台幣），消息一出立即掀起討論。
泰勒絲傳7月嫁球星Travis。（圖／翻攝Instagram）
根據外媒「TMZ」報導，為了包下整座場館進行佈置、舉行儀式與後續拆場，光是場地租金就可能高達數百萬美元，若再計入維安、佈景設計與接待明星賓客等開銷，整體婚禮預算有機會突破千萬美元，規模相當驚人。
消息人士透露，這場婚禮預計邀請超過千名賓客出席，為確保隱私，賓客名單與婚禮細節均受到嚴格保密，2人也捨棄傳統紙本喜帖，改以電話或簡訊方式通知受邀親友，低調程度可見一斑。
選址麥迪遜廣場花園也被認為別具用意，該場館是NBA紐約尼克隊與NHL紐約遊騎兵隊的主場，長年舉辦國際級演唱會與大型活動，是紐約最具代表性的地標之一。據了解，場館沒有可供狗仔拍攝內部的對外窗戶，並設有地下停車場，方便賓客低調進出，主辦單位也已擬定維安計畫，傳將與紐約市警局及私人保全公司合作，管制周邊交通與人流。
回顧2人戀情，泰勒絲與凱爾西於2023年9月公開交往，當時她現身酋長隊比賽觀賽，戀情因此曝光，此後多次公開同框，感情穩定。不過截至目前，泰勒絲與凱爾西尚未對婚禮日期及地點傳聞做出正式回應，相關消息仍有待證實。
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